台維斯盃｜17歲鄭肇致代表港隊初登場吞敗　緊張萬分仍經驗寶貴

「大家不用質疑他（鄭肇致），大家可以期待他的出色發揮.....」黃澤林如此評價隊友鄭肇致，這名17歲的小將首度擔正代表港隊戰台維斯盃，單打挑戰芬蘭最高排名的維達寧，以0：6及1：6吞敗。

初戰台維斯盃，緊張萬分的鄭肇致體驗到與成年組球手的差距，希望周日（8日）再出戰有更好表現。

攝影：梁鵬威



港隊對芬蘭的台維斯盃世界I組附加賽，今明兩日在維園網球場上演。（梁鵬威攝）

香港隊再度在維多利亞公園網球場出戰，主場與芬蘭爭奪台維斯盃世界I組的席位，不少球迷提前在開賽前到場，換領打氣套裝及門票，原定下午2時開賽的頭場，因為天雨關係而延遲1小時。

主場出擊的香港隊，因天雨關係延遲一小時出賽。（梁鵬威攝）

17歲鄭肇致初次代表香港隊出戰台維斯盃。（梁鵬威攝）

香港隊頭場由17歲小將鄭肇致出戰，隊長與隊友皆對他投下一票，師兄黃澤林希望大家期待Nicholas的表現。香港隊在主場出戰台維斯盃，賽前坦言緊張的鄭肇致，連放毛巾的位置也不太確定。維園網球場看台約7成座位坐滿，當Nicholas入場時，港隊球迷響起熱烈的歡呼聲，鄭肇致初次感受主場之利，似乎有點驚訝，忍不住笑意。

在維園感受主場之利，鄭肇致難免手緊。（梁鵬威攝）

小將初戰大舞台，鄭肇致難免手緊，第一局發球局因多次失誤失守。面對力量強頑的維達寧，鄭肇致難現笑顏，即使積極移動彌補力量不足，仍然難敵對方強力的擊球，至少他適應在熱鬧氣氛下的維園作賽。鄭肇致今場第一發成功率僅5成，Nicholas在盤末第一發球繼續失靈，兩度出現發球雙錯誤，場邊的隊長余曉東立即示意他放鬆一點。直至看台高呼「肇致加油」，Nicholas才重現笑容，他以一板直線取得今場第一個致勝球，顯得有點難以置信，惜鄭肇致首盤同樣「吞蛋」。

第二盤，維達寧在鄭肇致的發球局接連打失，Nicholas終開紀錄，維園全場歡呼，為這名17歲小將打氣，惟鄭肇致其後未能再下一城，再負一盤1：6，初戰台維斯盃以42分鐘吞敗。

（梁鵬威攝）

（梁鵬威攝）

黃澤林緊接登場，面對芬蘭的華沙（Eero Vasa）未遇太大壓力，全場開出7個「Ace球」，第一發球得分率高達93%。當Coleman上場時，維園網球場入座率提升至近9成，在一眾球迷熱烈打氣下，Coleman亦打得更放，結果以6：4及6：2，不消1小時輕取對手，助香港隊在場數追成1：1平手，明日再分勝負。

（趙子晉攝）

戰畢首場單打後，鄭肇致返回球員席支持黃澤林，完場後他的緊張感再來臨。港隊兩名出戰的球員與隊長一同會見傳媒，鄭肇致依然是傳媒們的目標，「在主場出戰對我是嶄新的體驗，全場賽事都十分緊張，尤其是延遲開賽令我更繃緊，希望明日賽事對自己更有信心。」鄭肇致自評今仗的表現，表示明日雙打與師兄Coleman並肩作戰，相信可減輕自己的緊張感。

「希望明天發揮更好」是鄭肇致的最大願望，當他回答傳媒多次強調這一點，Nicholas同時體現到青年組與成年組賽事之分別，「對方發球力量強勁，彷彿我站在不同位置也難以回得好球，我不能好好跟隨對手的節奏。以前打青年組的賽事，只要把網球回到對面場，對手很容易便打失。」

即使鄭肇致今仗吞敗，他也視為生涯中的寶貴經驗，「必然是很好的經驗，始終我未曾對過世界排名百多位的對手，從對手、今仗也獲益良多。」

（梁鵬威攝）

從球場上獲得球迷支持的微笑，鄭肇致在記者會上變成苦笑。當他努力地以廣東話及英文夾雜下、緊張兮兮回應傳媒問題，身旁的黃澤林忍俊不禁，Coleman曾笑言自己當年初戰台維斯盃也緊張，但也不及Nicholas，引得在場的隊長余曉東及記者們一陣大笑。

黃澤林趕忙「補飛」，以自身經驗再鼓勵Nicholas，「每個球手也有第一次，我記得自己當年第一次打也是輸得很慘，慢慢累積經驗，之後就會習慣。網球路上沒有捷徑，需要日復日的努力，每次練習、打每一板波也要有清晰的目標，知道自己為何練習。大家的潛能可以走得多遠其實無人知曉，所以唯一方法就是低頭繼續練。」

除了場上爭勝，作為全隊年紀最大的黃澤林，直言責任增添一點，想以不同方法幫助隊友，嘗試協助隊友發揮出最佳的水平，當然做好自己是不可或缺的。

香港隊與芬蘭打成1：1，明日的雙打及兩場單打定勝負，隊長余曉東被問到會否轉陣時，他未作決定，但直言機會不大。