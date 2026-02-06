台維斯盃｜鄭肇致首擔正鬥芬蘭　黃澤林投信任一票：是最佳人選

由黃澤林（Coleman Wong）領軍的香港男子網球隊，今周末將在維多利亞公園網球場主場出戰，與芬蘭上演台維斯盃世界I組附加賽。今日（6日）進行抽籤儀式，兩軍公布其陣容，黃澤林當然榜上有名，第二單打由17歲小將鄭肇致驚喜擔正，Coleman對隊友充滿信心，「大家可以期待Nicholas在場上的表現」。



香港隊今周末將在維園主場出擊，與頭號種子芬蘭爭晉級，力爭相隔33年後再戰世界I組。作為東道主的香港隊，早前為客軍芬蘭舉行歡迎晚宴，雙方在今日的抽籤儀式同樣先禮後兵，互贈紀念品，港隊送出網球形狀的水晶擺設，而港將則獲得芬蘭隊送出的朱古力。

香港男子網球隊出席台維斯盃的抽籤儀式。（趙子晉攝）

兩軍在抽籤儀式公布陣容，香港隊主將黃澤林當然榜上有名，而第二單打的人選有驚喜，非早前在澳網創出佳績的朱鍇泓（Kai Thompson），而是由17歲的鄭肇致（Nicholas Cheng）擔正，Nicholas明日下午為港隊打頭陣，挑戰世界排名第116位的維達寧（Otto Virtanen），黃澤林則緊接登場，面對對方的第二單打球手華沙（Eero Vasa）。

鄭肇致明日第一場將挑戰芬蘭的維達寧。（趙子晉攝）

黃澤林與鄭肇致周日將合作出戰雙打，面對芬蘭的尼高拉斯沙美倫／古高維達（Patrik Niklas-Salminen／Patrick Kaukovalta），這兩名芬蘭球手專注發展雙打，硬仗可期。黃澤林與上仗一樣，如無意外將3度上場，周日單打惡鬥維達寧，鄭肇致最後將鬥華沙。

台維斯盃世界I組附加賽：香港對芬蘭賽程



2月7日下午2時

單打：鄭肇致 對 維達寧

單打：黃澤林 對 華沙



2月8日下午2時

雙打：黃澤林／鄭肇致 對 尼高拉斯沙美倫／古高維達

單打：黃澤林 對 維達寧

單打：鄭肇致 對 華沙



黃澤林有機會打足3場。（趙子晉攝）

港隊隊長余曉東為港隊的驚喜排陣解畫，直言是戰術上部署，「教練團隊近日經過不少討論及研究才作出這決定，隊中每個球手狀態同樣不錯，但Nicholas（鄭肇致）的打法較有特色，與其他球員有點不同，所以派他出賽。」余曉東希望鄭肇致先在單打感受台維斯盃的氣氛，好好準備周日的雙打賽事，余曉東亦指朱鍇泓戰畢澳網後有疲態，故今次先收起這名混血港將。

當港隊公布陣容後，焦點當然落在鄭肇致身上，這名17歲小將的台維斯盃初體驗，從接受眾多傳媒訪問，到落場應戰，Nicholas難免緊張，「第一次打一定會緊張，始終第一次在如此大的球場出賽，難免有點害怕及壓力，我今晚會盡量令自己輕鬆一點。」

港隊上年9月在維園網球場對烏茲別克時，看台出現一片紅海，預料今次賽事也有不少球迷入場打氣，鄭肇致視這場面為推動力，「如今如此多人支持香港隊，是十分難得，對我們來說是很好的推動力，相信適應氣氛就沒有太大問題。」

港隊隊長余曉東（左）解釋派出鄭肇致是戰術部署。（趙子晉攝）

眼見師弟緊張兮兮地接受訪問，身旁的黃澤林顯得更加輕鬆，Coleman寄語師弟要好好把握主場的機會，「能夠在自己家人、香港人面前獻技，全都是支持你的球迷，這種機會十分難得，所以要好好享受。」黃澤林當然信任身邊的師弟，為對方注下強心針，「我覺得Nicholas是最好的（人選），無論是單打或雙打，他好好波，我覺得他明日一定有出色的發揮，所以大家不用質疑他，期待他明日在場上的表現吧。」

黃澤林有機會在今周末打足3場，同時與鄭肇致兼顧雙打，Coleman直言面對對方兩名專注雙打的球手，早有心理準備是硬仗，他表示準備好疲累一點也要盡全力爭勝，更向隊友開玩笑，希望大家幫輕一下取分的重任。

黃澤林對師弟投信任一票。（趙子晉攝）

面對香港隊有驚喜的排陣，芬蘭方面依然充滿信心，隊長尼美倫指無論是任何陣容，他們都有信心取勝，維達寧坦言對鄭肇致認識不多，一切將於明日球場時變得清楚，而維達寧期待在維園再與黃澤林交手。