英超｜車路士遭列斯聯逼和2：2　紐卡素作客2：1勝熱刺

英超周二（ 2月10日）賽事，車路士在領先兩球下，遭列斯聯扳平2：2。賽後車路士以26戰44分升上第4，暫時壓過仍在作賽的曼聯，落後榜首阿仙奴12分； 列斯聯以26戰30分排續第15位。同時間作賽的熱刺則以1：2敗於紐卡素。賽後熱刺以26戰29分跌落第16位，紐卡素以26戰36分升上第10位。



車路士對列斯聯的賽事，首個入球出現在24分鐘，祖奧柏度（João Pedro）接應高爾彭馬（Cole Palmer）傳球破網。

換邊後，高爾彭馬於58分鐘操刀12碼破網，助車路士擴大領先至2：0。至67分鐘，盧卡斯尼美查（Lukas Nmecha）憑12碼為列斯聯打破僵局。73分鐘，諾亞奧卡科（Noah Okafor）入球，助列斯聯扳平對手，免於全失3分。

至於熱刺對紐卡素的賽事，於上半場44分鐘，祖爾韋洛克（Joe Willock）一度入球，但其後被裁定無法。至補時5分鐘，隊友馬歷泰奧（Malick Thiaw）入球，為紐卡素先開紀錄。

下半場，艾查格雷（Archie Gray）在64分鐘入球，一度助熱刺追平。但4分鐘後，積及藍斯（Jacob Ramsey）在安東尼哥頓（Anthony Gordon）助攻下建功，助紐卡素以2：1擊敗對手。