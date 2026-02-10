卡域克領曼聯4連勝　球迷等待493天今晚終可剪頭髮？︱英超熱話

大概從來沒有一個陌生人剪不剪頭髮，能像曼聯球迷伊力（Frank Ilett）那樣，引起全球關注。2024年10月，他發起「曼聯5連勝才剪頭髮」的挑戰，結果主帥由坦赫格到阿莫林，他等了又等，依然不得要領。

直到名宿卡域克出任看守主帥，即領軍4連勝，經過493日等待，已長出失控蓬鬆爆炸頭的伊力終於剪髮在望，連曼聯今晚英超作客韋斯咸的賽前記者會，伊力亦成為話題。



曼聯球迷伊力（Frank Ilett）發起「5連勝才剪頭髮」挑戰的第一天，頭髮仍很短。（Instagram@theunitedstrand）

曼聯球迷「5連勝才剪頭髮」挑戰 初衷只想散發幽默感

曼聯在「後費格遜年代」愈戰愈頹，體育記者馮堅成昔日在新聞報道期間所說的一句「英超曼聯又輸一場」，成為網上著名的Meme，總是不停被拿出來循環使用。來自英國牛津、現居西班牙的曼聯忠實球迷伊力，2024年10月初發起「曼聯5連勝才剪頭髮」的挑戰，他去年接受英國廣播公司（BBC）訪問時稱，這樣做純粹是因為愛隊曼聯開季不順利，於是想借此「散發一些幽默感」。

不料由荷蘭教頭坦赫格2024年10月尾被炒，名宿雲尼斯達萊出任看守主帥，到葡萄牙少帥阿莫林同年11月上任至今年1月亦遭辭退，紅魔舊將費查臨時領軍，經過一年又三個月時間，曼聯仍未能連勝5場。伊力在去年9月已向BBC說，這項挑戰為期「較我想像中長很多」。

等待493天由平頭裝變爆炸頭 累積120萬追隨者

他在Instagram開帳戶theunitedstrand每天記錄頭髮生長狀況，伊力由近乎平頭裝的短髮，經過一段日子後逐漸長成蓬鬆爆炸頭。他分享心聲，「這絕對是趟瘋狂之旅——我從未想過我把頭髮，或我的追隨者數量，可以變得那麼大。」去年9月接受BBC訪問時，他的追蹤者數目已達33萬，半年又過去，目前已進一步急升至120萬，是他怎也想不到的意外收穫。

經過493日的等待，卡域克和紅魔眾將終有機會送走他的頭髮。卡域克接過曼聯帥印，出任看守主帥後，先領軍在奧脫福以2：0清脆擊敗同市強敵曼城，繼而作客3：2挫榜首球隊阿仙奴，接下來再贏富咸和熱刺，取得英超4連勝，也是伊力發起挑戰以來第一次「叫糊」。

卡域克領曼聯4連勝。（路透社）

卡域克賽前記者會稱：它令我會心微笑，但不會影響賽果

就連曼聯今晚作客韋斯咸的賽前記者會上，卡域克也談到伊力的挑戰，他笑着回應：「是的我有留意到，是我的孩子們讓我知道的。」這位曼聯名宿強調，「它肯定不會在專業層面，進入球隊訓話內容之中。我明白發生什麼事，這件事亦令我會心微笑，但它不會影響最終賽果。」

曼聯對上一次5連勝，已經要數到2024年2月。伊力在Instagram穿上曼聯主場球衣興奮倒數，等待493天，他會否終可剪頭髮？今晚曼聯在深夜4時15分作客韋斯咸，伊力到時會在網站開直播，連結如下：https://kick.com/theunitedstrand