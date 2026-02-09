英超球評｜利物浦遭逆轉老毛病依然　史諾致紅軍失靈魂更大罪

曼城憑夏蘭特於補時階段射入12碼，作客以2：1「絕殺」利物浦，保住英超爭標希望；相反，貴為上屆冠軍兼今夏大灑金錢的「紅軍」，已輸到今季聯賽第8場，爭奪前四目標愈趨艱巨。史諾的帥位又將納入討論範圍，是炒？何時炒？還是不炒好呢？



夏蘭特為曼城射入反勝的12碼。（Getty Images）

先說一下現時的英超形勢。阿仙奴現以25戰56分領放，曼城今場驚險取勝後，以6分緊隨其後，由於還有13場比賽，而且雙方還會對賽，「藍月亮」佔主場之利，因此爭標變數仍然很多。

至於前四之爭亦十分激烈，阿士東維拉以47分排第3，接着是四連勝的曼聯（44分）、回勇的車路士（43分） ，利物浦雖以39分排第6，但其實跟第7的賓福特同分，而第8的愛華頓也只落後2分。其他競爭對手士氣如虹，紅軍形勢不甚樂觀。

那麼回歸正題，史諾抵炒嗎？如果單論今場的過程與勝負，這名荷蘭主帥罪不至死，戰術上當然有商榷之處，但其實球隊下半場的表現十分「對辦」，如果中鋒艾基迪基能夠有像上仗對紐卡素時的把握力，利物浦早已領先2、3球。

利物浦下半場可謂贏形勢輸波，而且輸得太奇怪，蘇保斯拉爾一記超級罰球，理論上可以令兩軍士氣此消彼長，但這名今仗串演右閘的匈牙利球星接着又包了越位，令曼城的貝拿度施華近門剷入追平。而門將艾利臣在補時犯下天條一球，亦難以理解，曼城的馬菲奧斯紐尼斯接應長傳，基本上連皮球都未必能控得定，可是艾利臣偏偏將他撞跌。因此，史諾在這場勝敗的責任，其實相對較少。

不過，宏觀一點看今仗的落敗，也是史諾今季戰術安排的縮影。史諾上季微調高普的戰術，在高位壓逼、快速反擊等紅軍固有必殺技外，於領先時大踢「養生足球」，即是刻意放慢節奏，既可即控制皮球來確保勝果，也讓老將們在漫長的聯賽保持體力。

利物浦今季人腳大換血，史諾的養生足球亦養生得有點矯枉過正，變相卻是拖慢節奏，進攻呆板，破門乏力，今季25場攻入40球，而上季同一場數，卻攻入了60球，足足多了20球。

今場下半場踢得出色，其實就跟上仗4：1大破紐卡素時一樣，利物浦加快了進攻節奏，後防搶得皮球後，便盡快分到兩翼，甚至有時一個直線就讓艾基迪基突破，這本身就是紅軍的看家本領，至於最後未能取得勝果，是戰術執行的問題，不是戰術本身出錯。

然而，史諾今季的毛病在今仗依然，例如經常拖慢進攻、不時跌入越位、簡單來說「無腳好波」的加普，竟然是在84分鐘被曼城扳平後才換走；又例如明明需要搶攻，但後備席唯一的鋒將基艾沙亦要到90分鐘才入替，這名意大利射手近3場聯賽都是在80分鐘後才獲派上陣，實在令人費解。

史諾在防務上的安排同樣值得斟酌，用「盯人」而非「聯防」的防守體系，其實漏洞多多，今仗尤其上半場非常明顯，左閘卻基斯不時跟隨客軍的施美安移入中路，而中堅雲迪積克又被夏蘭特拉離了中路位置，紅軍防線幾次走甩人，便是因為防線眾將經常要轉換防守區域。

這套盯人戰術在對阿仙奴時已採用過，效果一樣差勁，那一次是卻基斯緊盯靠邊站的沙卡，但「兵工廠」右閘添巴就經常在雲迪積克與卻基斯之間的「肋位」突入，添巴本應由加普緊盯，但後者防守意識不足下，多次走漏，只是添巴幾次最後一腳都處理不算很好，才令紅軍未有失球。

戰術上的不足，是利物浦今季戰績下滑的其中一個原因，但我認為史諾最值得炒的關鍵，並非出於戰績，而是他令球隊失去了靈魂。史諾（又或是管理層）今季急於「去高普化」，但同時將高普經營幾年的招牌砸毁，過去崇尚進攻的利物浦已不復見，過去未到最後一刻不言放棄的紅軍，變了今季被絕殺最多的球隊；也難怪，連本地球迷買票入場的意欲亦減低，利曼這場大戰的門票過往是天價黃牛當道，且一票難求，如今卻是賽前一兩天還有飛可買。

坊間傳聞利物浦管理層還是會待季末取得什麼成績，才決定史諾去留，但如果這樣的頽勢持續，到失去前四及歐聯席位，實在於事無補。曼聯與車路士一炒主教練便立即反彈，反正「名宿」沙比阿朗素賦閒在家，FSG會否當機立斷呢？