劍擊亞青賽｜港隊添兩牌　何柏霖青年組男佩封王　袁諾文重劍摘銀

港隊劍擊小將於亞洲青少年劍擊錦標賽6日賽事中，每日都有獎牌進賬，今日憑男子佩劍何柏霖及男子重劍袁諾文殺入4強，當中何柏霖連挫兩名烏茲別克好手封王，成為港隊男佩16年首人；袁諾文連續兩年打入決賽，最後摘銀而回。



劍擊亞青賽最後一日上演個人賽，男子佩劍由何柏霖（Hugo）﹑方曉楠﹑陳玟熹﹑雷鑑津出戰，當中Hugo小組賽全勝，以4號種子身份晉級，先輕取馬來西亞劍手，再挫日本的Osuke Kawano，8強面對韓國劍手LEE Yeongung，一直領先的Hugo後段曾被追成13：13平手，藉一劍搶攻「單燈」取回優勢，以15：13再下一城晉級4強。

19歲的何柏霖首度晉身青年組個人賽頒獎台，與烏茲別克劍手Artur Begjanov爭入決賽，兩人首節分數緊咬，Hugo以7：8之差落後，何柏霖休息後收復失地，落後8：10下，打出一段7：0攻勢，以15：10反勝對手，晉級決賽。

何柏霖與另一名烏國劍手Alpamis Urakbaev爭冠，Hugo初段打出氣勢，首節領先8：2，對手休息後急起直追，最後一年參加青年賽的何柏霖頂住壓力，以15：11報捷，是繼2010年羅浩天後，男佩港將再度稱霸亞青賽青年組個人賽。

何柏霖成為16年來首位港隊男佩亞青冠軍。（中國香港劍擊總會圖片）

上年亞青個人賽摘銀的袁諾文，首圈力克中國劍手鄭洋，其後連贏兩名沙特阿拉伯劍手，與烏茲別克劍手Nurmuhammad Muminov爭入4強，即使袁諾文第一節落後1：5，第二節收窄差距至8：10，最後一節初段連取4分反超前，以15：13反勝晉級，其後再以15：11擊敗日本劍手KATO SEIJUN，晉身決賽，與中國劍手金世星爭標，惟袁諾文未能再下一城，以7：15不敵對手，連續兩年摘銀牌。

袁諾文連續兩年亞青個人賽摘銀。（中國香港劍擊總會圖片）

女子花劍方面，少年組摘兩金的樊寶懿不敵澳洲劍手16強止步，是港隊女花成績最佳的一人。

亞洲青少年劍擊錦標賽港隊青年組成績



男子佩劍個人賽

金牌：何柏霖



男子重劍個人賽

銀牌：袁諾文



男子花劍個人賽

銅牌：林浩朗



女子重劍個人賽

銅牌：李懿穎

