英超｜熱刺愈戰愈頹距降班區僅1分　新帥杜陀與記者舌戰拒談壓力

近況已近水深火熱的熱刺，周五（6日）凌晨上演英超在主場1：3不敵另一倫敦球會水晶宮，錄得聯賽5連敗兼史上最差的11場不勝劣績，賽後距離降班區僅差1分。



今仗落敗亦是新領隊杜陀領軍後3連敗，亦是熱刺自2026年至今11場聯賽不勝，對上一次自年頭計起錄得如此差劣走勢已要數到1935年，當年首15場聯賽皆不勝。

自杜陀接掌熱刺後英超已錄得三連敗。（Getty Images）

熱刺上季亦只排英超17位，但由於降班的3隊特差形勢早已無懸念，加上熱刺亦順利殺入歐霸決賽並擊敗曼聯捧盃，取得參加今季歐聯資格，故外界仍然相信今年該隊會有一番新氣象。不過現時熱刺只領先尾三的韋斯咸及尾四的嘅諾定咸森林1分，而熱刺未來三仗賽程又異常艱難，先要在下周二歐聯16強硬撼馬德里體育會，然後英超要作客利物浦，可謂難上加難。

熱刺教頭拒絕承認雲迪尹上半場的紅牌是因為球員在護級戰中承受壓力。（Getty Images）

焦點之一新領隊杜陀接掌熱刺後3戰皆北，英媒已炒作熱刺正考慮極速換帥，杜陀賽後記者會更與記者「口角」。當他被TNT Sports記者Liam MacDevitt問及雲迪尹（Micky van de Ven）上半場的紅牌，是否因為球員在護級戰中承受壓力所致時，杜陀突然發難反駁：「我們需要停止談論壓力，這不是一個可以談論的話題。」

熱刺戰績不佳，球員賽後都沒精打采。（Getty Images）

當記者再追問：「你不覺得有壓力嗎？只比降班區高1分。我知道你知道這份工作很困難，但這不是壓力嗎？」杜陀進一步強硬回應指：「我不會再談論任何關於壓力的事。」

杜陀認為球員今仗表現不差，對前景仍然不失信心：「今場比賽後，我比以前更具信心，我知道這並不容易。這只是一個時刻，它是會過去的，它會過去。這是我給球員的訊息，不是給外界聽的。」