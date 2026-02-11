有種尷尬叫熱刺　現在才炒法蘭克難掩管理層再次失策︱01球評

熱刺終於決定辭退主教練法蘭克（Thomas Frank），這位丹麥主帥去年夏天上任後，領軍開季擊敗般尼、曼城，可是兩連勝後便無以為繼，而且愈戰愈頹。偏偏向來手起刀落的熱刺管理層竟一再包容，直至英超聯賽只剩下12輪，球隊與降班區只有5分差距才動手。因為他們跟曼聯聘用阿莫林的情況一樣，辭退法蘭克，等同承認自己眼光差，選錯主帥。

不認不認還須認，每周失分如失血，法蘭克寫下熱刺主帥歷來最低平均得分紀錄，管理層終決定炒人止血。曼聯問題雖多，但昔日輝煌仍堪回味；反觀熱刺永遠處於一個「高不成，低不就」的尷尬局面——辭退為他們帶來歐霸獎盃的普斯迪高古，野心勃勃找法蘭克來求復興，結果跟上季一樣要護級收場。更大問題是，炒掉法蘭克，一切又一次推倒重來，繼續陷入走不出來的惡性循環。



普斯迪高古難得領熱刺捧歐霸，球會一樣把他辭退。（Getty Images）

獎盃櫃「空空如也」 竟大想頭炒功勳教頭

說法蘭克「炒得遲」，絕非黑心，而是有跡可尋。大家都不會忘記摩連奴在聯賽盃決賽前被炒，或是只得4個月時間的紐奴，偏偏成績最差的法蘭克，能捱到2月，連自家球迷也多次在熱刺球場高唱：「你早上便會被炒」（you're getting sacked in the morning），等到1：2不敵紐卡素後，法蘭克才無得留低，正因管理層不願承認聘用他根本就是一個錯誤的殘酷現實。

不少球迷近年開始質疑英超Big 6球隊定義，阿仙奴、曼城、利物浦、車路士持續有貨交，曼聯已頹廢多時，至於熱刺，最廣受談論的是他們那空空如也的獎盃櫃。他們不是沒有風光過，只是年代太久遠，對上一次聯賽冠軍是1960/61，足總盃冠軍是1990/1991，歐霸的以身歐洲足協盃是1983/1984，直到上季「肥普」領熱刺擊敗曼聯捧走歐霸前，2007/2008的聯賽盃已是最近期一次。

上任時「英明神武」的法蘭克，寫下熱刺教頭歷來最差戰績。（路透社）

熱刺嫌肥普英超成績差 怎料法蘭克更差

可是熱刺嫌棄普斯迪高古聯賽成績太差，把他辭退。聘用在賓福特帶得有聲有色的法蘭克，丹麥教頭一心改革，隊中頭號球員孫興慜「不在未來計劃」，2000萬英鎊便把隊長送到美職聯。管理層也樂得順水推舟，他們曾計劃向老孫開出新約，又嫌他人工太貴彈弓手，能夠送走已經33歲並正走下坡的最高薪球員，還收穫一筆轉會費，當時看來合情合理。轉會窗花去2億英鎊買入多個球員，大半季過去，有哪位能如孫興慜般擔得起大旗？

足球不是精準科學，即使Money Ball在足球圈愈來愈流行，缺乏魅力與熱情兼備的主帥，往往未能如魚得水。今季利物浦以「神刁俠」米高愛華士為首的管理層，拍板在轉會市場大灑以4.5億英鎊，一心「去高普化」，以冷靜擊退熱情，結果有目共睹，有利物浦球迷形容「晏菲路都快要變成圖書館了」。利物浦怎說也是上季冠軍，今季陷掙扎也是在聯賽榜上半板，熱刺卻連續兩季要護級。

熱刺主場負紐卡素，距離榜尾愈來愈近。（路透社）

熱刺「高不成，低不就」的尷尬 不能爭標亦不想承認事實

普斯迪高古在英超勝率為41%，已經是2008年至上季熱刺教頭中最低，原來低處未算低——法蘭克今季領軍26場聯賽只得7勝，贏波率不足27%，累積29分，平均每場1.12分，是熱刺球會有史以來，領軍5場以上的教頭中最低。

有頭髮邊個想做熱刺？沒有曼城、曼聯、阿仙奴的財力，或是利物浦的精打細算（而且財力亦不差），熱刺根本有沒有爭標的本錢。很記得仍是普捷天奴領軍時，進攻大開大合的熱刺，球味十足，有成績也有表現，屢次有機會爭冠，可是每當看似有機會，普帥總會說出一番妄自菲薄的言論，看淡球隊奪冠機會，最終亦一次又一次與聯賽冠軍擦身而過。

孫興慜是熱刺奪歐霸的功臣，球會在法蘭克上任後賣走他。（Getty Images）

球會上下欠爭標雄心 強隊與中游之間的掙扎

普捷天奴卻已是熱刺近代領軍戰績最出色的一位，他在任期內由班主利維主政，普帥多次強調自己只是教練，不是領隊，專心教波帶出不俗成績，卻在2019年歐聯決賽不敵利物浦後崩潰。之後摩連奴、紐奴、干地三位有名氣的教頭都失敗收場，CV普通的普斯迪高古反能帶回一隻歐霸獎盃，功不抵過被炒。法蘭克的完全失敗，印證熱刺管理層請錯人，而決定以他取代「肥普」的利維，去年9月已卸任執行主席職務。

不過熱刺一直以來的最大問題，不是欠缺好球與教練，而是球會上下欠缺爭標雄心與決心，因此每當機會來臨，根未無想過去把握。他們無力爭標，卻又不想承認，班費上又未至於是中型班，「唔上唔落」認真尷尬。不知大家有沒有發現，熱刺近年請教練愈來愈困難，世界級名帥不願來投，CV平凡的熱刺又看不上眼，當你看不起別人，別人也看不起你。

熱刺在辭退法蘭克聲明中稱：「湯馬士（法蘭克）2025年6月上任，我們決意給他時間與支持一起建立未來，可是成績與表現令董事局決定在球季此刻必須作出改變。湯馬士在位期間，付出一切努力令球會邁步向前，我們感謝他的貢獻，祝願他未來一切成功。」一句「我們決意給他時間與支持一起建立未來」，9個月後聽來猶如笑話。