英超｜曼聯以眾凌寡輕取熱刺企穩前四　羅美路半句鐘魯莽領紅

英超在本港時間周六早場上演曼聯主場迎戰熱刺，熱刺早段在隊長羅美路領紅十人應戰下，曼聯憑麥比奧莫及般奴費南迪斯上下半場各入一球，以2：0輕取熱刺。



熱刺隊長羅美路早段踩中曼聯卡斯美路領紅牌。（路透社）

上半場雙方互有攻守，戰至29分鐘，羅美路一定魯莽出腳踩中卡斯米路直接領紅牌離場，熱刺少打一人。至38分鐘，曼聯藉一次巧妙的角球攻勢，先開波至前柱再回傳禁區內無人看管的麥比奧莫輕鬆「印」入遠柱，曼聯領先1球返回更衣室。

麥比奧莫為曼聯先開紀錄。（Getty Images）

下半場開賽4分鐘，阿密特迪亞路入球被判越位，曼聯食詐糊。其後曼聯多次有攻勢惜無功而還。至81分鐘，錫斯高頂橫省中今場表現突出的般奴入波，曼聯領先兩球鎖定勝局。

曼聯正選陣容（4-2-3-1）：

31 辛尼拉文斯

2 達洛治、5 哈利馬古尼、6 利辛度馬天尼斯、23 勞基梳爾

18 卡斯米路、37 明奈

16 阿密特迪亞路、8 般奴費南迪斯、19 麥比奧莫

10 馬菲奧斯根夏



熱刺正選陣容（4-3-3）：

1 古里莫維卡里奧

14 艾查格雷、17 基斯甸羅美路、37 雲迪雲、13 烏杜治

22 干拿加歷查、6 祖奧包連夏、29 柏比沙亞

28 威爾遜奧度拔、19 蘇蘭基、7 沙維西蒙斯

