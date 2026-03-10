英足總盃8強阿仙奴抽中上上籤對修咸頓　避開曼城利物浦車路士

歐洲足球隊要成為「四冠王」傱來都有難度，今季英超榜首阿仙奴具備改寫歷史的機會，「槍手」在歐聯和英格蘭足總盃抽籤的運氣實在太好了。



在3月10日凌晨結束的足總盃8強抽籤中，阿仙奴避開三支英超豪門曼城、利物浦、車路士，還避開另外兩支英超球隊韋斯咸和列斯聯，抽到在英冠暫列第八的修咸頓。

3月10日凌晨，足總盃8強抽籤阿仙奴抽中英冠球會修咸頓。（Instagram@arsenal）

今季首次英超交鋒中，加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）在比賽最後時刻的入球幫助阿仙奴在主場以1：1逼和曼城。

+ 1

此前在歐聯16強以及隨後走線抽籤中，阿仙奴首先抽中德甲球隊利華古遜，如果過關就將在8強遇上士砵亭和波杜基林特的勝方，準決賽之前完美避開曼城、皇家馬德里、巴塞隆拿、利物浦、拜仁慕尼黑、巴黎聖日耳門等豪門球隊。

歐洲足球要成為「四冠王」從來不容易，是因為西甲、意甲、德甲等聯賽國內只有足總盃、沒有多一項聯賽盃，該聯賽的球隊已少了一個能在單季成為「四冠王」的條件，巴塞隆拿、國際米蘭、拜仁慕尼黑、巴黎聖日耳門都曾經成為「三冠王」。英超球隊參加英超、歐聯、足總盃、聯賽盃，但是四線作戰難度極大，曼聯和曼城都曾經成為英超、歐聯（歐冠）、足總盃的「三冠王」，在該賽季都「放棄」了聯賽盃。

阿仙奴實力雄厚，本賽季有機會衝擊「四冠王」，第一個考驗是3月23日的聯賽盃決賽，屆時迎戰英超排名第二的曼城。

