歐聯16強抽籤｜英超6隊硬仗連場　曼城再遇皇馬　衛冕PSG鬥車路士

撰文：陳智深
歐聯16強賽事今晚（27日）抽籤，剛在附加賽出線的皇家馬德里再次抽中硬撼英超勁旅曼城，至於衛冕的巴黎聖日耳門則遇上車路士。
歐聯16強首回合將在3月10日或11日上演。

英超6支球隊全數晉級今屆歐聯16強，不過經過抽籤後硬仗連場，除了前述曼城和車路士要遇上皇馬及巴黎聖日耳門外，紐卡素要挑戰5屆冠軍巴塞隆拿。

歐聯16強抽籤。 （路透社）

至於利物浦則要再次到訪加拉塔沙雷挑戰地獄球場，熱刺則要鬥馬德里體育會，至於在英超排榜首的阿仙奴則要對利華古遜。

克羅地亞名宿拿傑迪錫負責今次16強抽籤。（路透社）

除上述對碰外，尚有拜仁慕尼黑對阿特蘭大，以及神奇球隊波杜基林特對士砵亭。

歐聯16強抽籤結果：

巴黎聖日耳門 對 車路士
加拉塔沙雷 對 利物浦
皇家馬德里 對 曼城
阿特蘭大 對 拜仁慕尼黑

紐卡素 對 巴塞隆拿
馬德里體育會 對 熱刺
波杜基林特 對 士砵亭
利華古遜 對 阿仙奴

歐聯16強抽籤結果。（路透社）

歐聯16強分為主場、作客兩回合，首回合在3月10日或11日上演，次回合在3月17日或18日舉行。

2026/27歐聯5支英超球隊參戰　機會高唱入雲

此外，由於諾定咸森林與水晶宮都在歐霸及歐協聯脫穎而出躋身16強，意味今屆英超9支出戰歐洲賽球隊，歷史性全部躋身16強。由於當屆歐洲賽系數最高的兩個聯賽，下屆可獲額外一個歐聯參賽名額，故原本僅得前4名能參賽來年歐聯的英超，極大機會連續兩年取得額外的「第5席」。

今屆英超9支歐戰球隊，包括躋身歐聯16強的阿仙奴、曼城、利物浦、熱刺、車路士及紐卡素，歐霸盃的阿士東維拉與森林，以及歐協聯的水晶宮，目前仍未出局。據歐洲足協最新排名系數，英超以113.130分，遙遙拋離98.303分的西甲及92.359的意甲。

歐聯8強何時上演？

歐聯8強分為主場、作客兩回合，首回合在4月7日或8日上演，次回合在4月14日或15日舉行。

歐聯4強何時上演？

歐聯4強分為主場、作客兩回合，首回合在4月28日或29日上演，次回合在5月5日或6日舉行。

歐聯決賽何時上演？

歐聯決賽5月26日在匈牙利布達佩斯舉行。

