歐聯16強首回合｜馬德里體育會5：2熱刺　紐卡素1：1巴塞隆拿

歐聯周二（ 3月10日）舉行16強首回合賽事，馬德里體育會5：2勝熱刺。同時間作賽的紐卡素以1：1賽和巴塞隆拿；阿特蘭大則以1：6敗於拜仁慕尼黑。



馬體會對熱刺的賽事，於上半場首22分鐘，馬體會已領先4：０，分別由馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）、基沙文（Antoine Griezmann）、祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）及拿洛文特（Robin Le Normand）建功。至26分鐘，柏度樸路（Pedro Porro）為熱刺追回一球。兩軍於半場打成4：1。

換邊後，祖利安艾華利斯於55分鐘梅開二度。76分鐘，蘇蘭基（Dominic Solanke）在柏度樸路助攻下，將比數改寫至5：2。

紐卡素對巴塞隆拿的賽事，兩軍於上半場互交白卷。首個入球出現在86分鐘，哈菲班尼斯（Harvey Barnes）在積及梅菲（Jacob Murphy）助攻下入球，為紐卡素打破僵局。於補時階段，耶馬（Lamine Yamal）操刀12碼破網，助巴塞扳平對手。