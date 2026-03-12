歐聯16強首回合｜巴黎聖日耳門5：2車路士　皇家馬德里3：０曼城

歐聯周三（ 3月11日）舉行16強首回合賽事，巴黎聖日耳門（PSG）以5：2勝阿仙奴。同時間作賽的皇家馬德里3：０勝曼城；波杜基林特3：０士砵亭。



基華拉斯基利亞梅開二度

巴黎聖日耳門對車路士的賽事，上半場10分鐘，巴高拿（Bradley Barcola）入球為PSG先開紀錄。28分鐘，吉斯度（Malo Gusto）一度助車路士扳平。但至40分鐘，奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）建功助PSG重新領先，半場打成2：1。

換邊後，安素費南迪斯（Enzo Fernandez）於57分鐘取得入球，將比數改寫成2：2。至74分鐘，維蒂尼亞（Vitinha）助PSG再度領先3：2。於86分鐘及補時階段，基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）梅開二度，令PSG以5：2大勝對手。

費達歷高華維迪演帽子戲法

皇家馬德里對曼城的賽事，費達歷高華維迪（Federico Valverde）於上半場演帽子戲法，助皇馬半場領先3：0。曼城至完場未能破蛋。