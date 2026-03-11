歐聯16強｜拜仁作客以6：1狂勝阿特蘭大　意甲球隊恐全軍覆沒

歐聯16強在周三（11日）凌晨開始首回合比賽，德甲班霸拜仁慕尼黑客場以6：1大勝阿特蘭大。作為意甲在本賽季歐聯16強中的獨苗，阿特蘭大只用一回合比賽就幾乎提前確定意甲球隊無緣八強。



拜仁首席射手哈利卡尼（Harry Kane）受到傷病困擾，今仗雖在比賽名單但沒有出場。拜仁的進攻體系已經很成熟，車路士舊將尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）在中鋒位置取代哈利卡尼，拜仁還是打出流暢均勻的進攻。拜仁上半場攻入三球，右後衛祖薛史坦尼錫（Josip Stanišić）、右翼米高奧利斯（Michael Olise）、攻擊中場基拿比（Serge Gnabry）分別建功。拜仁在下半場再入三球，尼高拉斯積遜和米高奧利斯各下一城，尼高拉斯積遜還為替補出場的穆斯亞拿（Jamal Musiala）送上一次助攻。

直到臨近終場時，柏沙歷（Mario Pasalic）才為阿特蘭大扳回一球。以阿特蘭大本場表現出的實力，次回合去到拜仁主場沒有翻盤可能，懸念大概只剩下拜仁在兩回合比賽的進球數能否達到兩位數。

巧合的是，阿特蘭大在歐聯淘汰賽階段兩輪比賽先後對陣德甲排名第二的多蒙特和德甲榜首拜仁。在爭奪16強入場券的歐聯淘汰賽附加賽中，阿特蘭大首回合在客場以0：2不敵多蒙特，回到主場以4：1完成大反勝。時隔兩周，阿特蘭大就在大勝多蒙特的場地上被拜仁「羞辱」。

在德甲積分榜上，拜仁已經把排名第二的多蒙特甩開11分。就連多蒙特都能主場完勝阿特蘭大，拜仁回到主場對陣阿特蘭大能有何種表現，球迷可能很期待。拜仁在2019/20球季曾在歐聯8強以8：2狂勝擁有美斯（Lionel Messi）和蘇亞雷斯（Luis Suarez）的西甲豪門巴塞隆拿。當時因為疫情，歐聯8強臨時由兩回合主客場賽制改為中立場地一場定勝負，8：2是一場比賽的比分而不是兩回合總比分。

阿特蘭大主帥柏拿甸奴（Raffaele Palladino）球員時代曾在意甲豪門祖雲達斯效力，算是見過世面，但也只能對拜仁本場的表現心悦誠服，他賽後表示：

我從未見過擁有如此實力的球員，他們真的讓我印象深刻，他們總是用正確的技術和正確的節奏觸球。你可以收縮防守，卻還是沒什麼效果。

