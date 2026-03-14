跑鞋推薦｜adidas ADIZERO EVO SL速度致勝　休季訓練一鞋走天涯

撰文：普利森
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三月不是跑季高峰，但各大品牌今月仍有不少新鞋跑鞋上架，或者更新現有型號，例如New Balance推出新款運動鞋ellipse、NIKE有Pegasus 42及ACG Pegasus Trail、ASICS有SUPERBLAST 3、On有Cloudmonster 3，其中adidas主打萬用跑鞋ADIZERO EVO SL，在今周末上海F1站開賽前，邀請旗下運動員兼上周澳洲站冠軍George Russell，以及冬奧滑雪金牌得主蘇翊鳴出席活動，以速度美學的概念宣傳ADIZERO EVO SL。

香港跑手黃啟樂亦穿上ADIZERO EVO SL最新配色出席今次活動，也帶領其他嘉賓包括歌手Billy Choi、音樂人Novel Fergus、藝人黃又南、健身教練Lynus Woo、前棒球港將趙嗣淦及賽車女將黃敬慈等，在上海跑了一場早課。

長跑教練黃啟樂帶領一眾嘉賓在上海跑一場早課。（公關提供）
黃啟樂認為ADIZERO EVO SL足以應付由輕鬆步速到馬拉松比賽步速的長課。（公關提供）

這個型號在adidas的跑鞋家族中雖屬入門級，但黃啟樂作為本地頂尖跑手，ADIZERO EVO SL對他來說仍有用武之地。「早前備戰渣馬期間，我偶爾會穿EVO SL練長課。以30公里長課以例，我們會由輕鬆的步速開始，慢慢加到馬拉松比賽步速，EVO SL的中底有一定厚度，有助卸走衝力，而且跑鞋的包覆力不錯，跑動時雙腳不會擺來擺去，長時間穿著也不會增加雙腳負擔。」

ADIZERO EVO SL自2024年10月推出以來，一年多之間已發展成時尚單品，其實其跑步功能依然不容忽視；中底全掌Lightstrike Pro物料與品牌旗下頂尖競速鞋PRO 4的物料相同，只是PRO 4內藏碳纖維Energy Rods，ADIZERO EVO SL則沒有任何推進裝置；鞋面機能網眼步料亦夠透氣，足以應付香港潮濕炎熱的天氣；加上型格的設計，要一雙鞋子兼顧上班、逛街及練跑，ADIZERO EVO SL絕對是「一鞋走天涯」的選擇。

前棒球港將趙嗣淦穿上ADIZERO EVO SL練跑。（公關提供）
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渣馬之後，除非已報名參加其他海外馬拉松，否則一般跑友們已進入休季期，黃啟樂建議大家把握休季時段，檢視過去一季有何不足，從身體基本條件入手，多做體能和核心訓練，「我經常以車做比喻，馬力強勁的引擎都要有優秀的車架配合，跑手的肌力、協調和體能如果跟不上水平，賽道上都不會有好表現」；跑步方面，黃啟樂認為休季期間可以安排路程較短、步速輕快的訓練，保持一定跑量，好等開季逐步提升訓練量和訓練強度。

冬奧金牌蘇翊鳴及F1平治車手佐治羅素（George Rusell）在上海出席活動。（公關提供）
佐治羅素（George Russell）分享對速度的看法。（公關提供）

至於早前在上海舉行的活動，「香港代表」除了黃啟樂，歌手Billy Choi及Novel Fergus、健身教練Lynus Woo、暴走族的黃又南、前棒球港將趙嗣淦等亦出席活動，在「速度實驗場」與內地跑手一起跑步。米蘭冬奧兩金得主蘇翊鳴在活動前則接受內地傳媒訪問，大談他對速度美學的看法，他說：「速度的美是獨一無二的，屬於自己的表達方式。像我滑雪的時候，飛上跳台，然後有足夠的騰空時間享受飛行的過程，這就是速度帶給我的感受。」

（公關提供）
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