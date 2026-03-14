跑鞋推薦｜adidas ADIZERO EVO SL速度致勝　休季訓練一鞋走天涯

三月不是跑季高峰，但各大品牌今月仍有不少新鞋跑鞋上架，或者更新現有型號，例如New Balance推出新款運動鞋ellipse、NIKE有Pegasus 42及ACG Pegasus Trail、ASICS有SUPERBLAST 3、On有Cloudmonster 3，其中adidas主打萬用跑鞋ADIZERO EVO SL，在今周末上海F1站開賽前，邀請旗下運動員兼上周澳洲站冠軍George Russell，以及冬奧滑雪金牌得主蘇翊鳴出席活動，以速度美學的概念宣傳ADIZERO EVO SL。



香港跑手黃啟樂亦穿上ADIZERO EVO SL最新配色出席今次活動，也帶領其他嘉賓包括歌手Billy Choi、音樂人Novel Fergus、藝人黃又南、健身教練Lynus Woo、前棒球港將趙嗣淦及賽車女將黃敬慈等，在上海跑了一場早課。

長跑教練黃啟樂帶領一眾嘉賓在上海跑一場早課。（公關提供）

黃啟樂認為ADIZERO EVO SL足以應付由輕鬆步速到馬拉松比賽步速的長課。（公關提供）

這個型號在adidas的跑鞋家族中雖屬入門級，但黃啟樂作為本地頂尖跑手，ADIZERO EVO SL對他來說仍有用武之地。「早前備戰渣馬期間，我偶爾會穿EVO SL練長課。以30公里長課以例，我們會由輕鬆的步速開始，慢慢加到馬拉松比賽步速，EVO SL的中底有一定厚度，有助卸走衝力，而且跑鞋的包覆力不錯，跑動時雙腳不會擺來擺去，長時間穿著也不會增加雙腳負擔。」

ADIZERO EVO SL自2024年10月推出以來，一年多之間已發展成時尚單品，其實其跑步功能依然不容忽視；中底全掌Lightstrike Pro物料與品牌旗下頂尖競速鞋PRO 4的物料相同，只是PRO 4內藏碳纖維Energy Rods，ADIZERO EVO SL則沒有任何推進裝置；鞋面機能網眼步料亦夠透氣，足以應付香港潮濕炎熱的天氣；加上型格的設計，要一雙鞋子兼顧上班、逛街及練跑，ADIZERO EVO SL絕對是「一鞋走天涯」的選擇。

前棒球港將趙嗣淦穿上ADIZERO EVO SL練跑。（公關提供）

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渣馬之後，除非已報名參加其他海外馬拉松，否則一般跑友們已進入休季期，黃啟樂建議大家把握休季時段，檢視過去一季有何不足，從身體基本條件入手，多做體能和核心訓練，「我經常以車做比喻，馬力強勁的引擎都要有優秀的車架配合，跑手的肌力、協調和體能如果跟不上水平，賽道上都不會有好表現」；跑步方面，黃啟樂認為休季期間可以安排路程較短、步速輕快的訓練，保持一定跑量，好等開季逐步提升訓練量和訓練強度。

冬奧金牌蘇翊鳴及F1平治車手佐治羅素（George Rusell）在上海出席活動。（公關提供）

佐治羅素（George Russell）分享對速度的看法。（公關提供）

至於早前在上海舉行的活動，「香港代表」除了黃啟樂，歌手Billy Choi及Novel Fergus、健身教練Lynus Woo、暴走族的黃又南、前棒球港將趙嗣淦等亦出席活動，在「速度實驗場」與內地跑手一起跑步。米蘭冬奧兩金得主蘇翊鳴在活動前則接受內地傳媒訪問，大談他對速度美學的看法，他說：「速度的美是獨一無二的，屬於自己的表達方式。像我滑雪的時候，飛上跳台，然後有足夠的騰空時間享受飛行的過程，這就是速度帶給我的感受。」