歐聯16強｜巴塞次回合7：2大勝紐卡素　兩回合總計8：3晉級

歐聯周三（3月18日）舉行16強次回合賽事，巴塞隆拿主場7：2大勝紐卡素，兩軍首回合打成1：1，兩回合合計由巴塞隆拿以8：3出線八強。



上半場5分鐘，拉芬夏（Raphinha）為巴塞隆拿先開紀錄。10分鐘後，艾蘭加（Anthony Elanga）助紐卡素扳平。於18分鐘，貝奴爾（Marc Bernal）助巴塞重新領先。但10分鐘由艾蘭加梅開二度，紐卡素再次扳平對手。補時階段，耶馬（Lamine Yamal）操刀12碼破網，巴塞隆拿半場領先3：2。

換邊後，費明盧比斯（Fermin Lopez）於51分鐘建功，將比數改寫比數至4：2。隨後利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）分別於56及61分鐘取得入球，助巴塞進一步拋離對手。至72分鐘，拉芬夏（Raphinha）也梅開二度，巴塞終以7：2勝出賽事。