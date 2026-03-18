歐聯16強｜阿仙奴勝利華古遜躋身八強　皇馬淘汰曼城

歐聯周二（3月17日）舉行16強次回合賽事，阿仙奴2：0勝利華古遜，兩軍首回合打成1：1，兩回合合計由阿仙奴以3：1出線八強。同時間作賽的曼城以1：2敗於皇家馬德里，曼城首回合以0：3落後對手，兩回合合計以1：5出局，無緣躋身八強。



阿仙奴對利華古遜的賽事，上半場36分鐘，伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）取得入球，助阿仙奴半場領先1：0。換邊後，迪格蘭賴斯（Declan Rice）於63分鐘將比數改寫成2：0。

曼城對皇家馬德里的賽事，上半場21分鐘， 貝拿度施華（Bernardo Silva）領紅被逐，曼城踢少一人。於22分鐘，雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）操刀12碼破網，為皇馬打開紀錄。41分鐘，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）助曼城半場扳平1：1。

下半場補時階段，雲尼斯奧斯梅開二度，助皇馬勝出賽事。