歐聯16強｜英超6隊首回合僅2和4負　熱刺曼城車路士3球落後瀕出局

英超在歐聯16強開打前，因為有6支代表球隊而成為一時佳話，豈料戰罷首回合，竟然6隊全數未能取勝，僅得2和4負，其中熱刺、曼城及車路士更以3球落後進入次回合，要反勝有一定難度。



英超出戰歐聯16強的6支球隊當中，只有阿仙奴（作客1：1和利華古遜）及紐卡素（主場1：1和巴塞隆拿）能逃過落敗命運，而利物浦作客加拉塔沙雷的「地獄主場」，僅以0：1落敗已算是仍「有價講」。

熱刺、曼城及車路士，3球落後進入次回合：

至於其餘三隊，繼熱刺周二深夜2：5遭馬體會血洗之後，曼城僅半場就被皇馬費達歷高華維迪以一己之力攻入3球；另一邊廂車路士亦因為門將犯錯，以2：5不敗巴黎聖日耳門。據足球數據公司Opta數據顯示，今次是歐聯史上首次有2支英超球隊，在同一日一齊以3球或以上比數落敗。

倒戈的夏維斯完場前1分鐘射入12碼，助阿仙奴1：1驚險逼和利華古遜。（Getty Images）

落後3球反勝雖不是新鮮事，但難度十足。歐聯史上出現過4次逆天反勝名場面，對上一次發生於2018/19球季4強，利物浦首回合吞下巴塞隆拿3蛋，次回合回師主場大勝4：0晉級；至於2016/17球季16強，巴塞隆拿首回合0：4先負巴黎聖日耳門，次回合竟狂勝6比1亦算經典。此外，在2003/04球季的拉科魯尼亞，以及2017/18球季的羅馬，亦曾試過在首回合輸3球情況下反勝晉級。