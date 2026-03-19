歐聯8強出爐　拜仁再鬥皇馬　PSG利物浦狹路相逢　阿仙奴遇士砵亭

歐聯八強在香港時間周四（19日）凌晨全部產生。上線豪門薈萃，皇家馬德里和拜仁慕尼黑將上演名牌對碰，衛冕的巴黎聖日耳門與去季英超冠軍利物浦再次狹路相逢；下線，兩支西甲豪門巴塞隆拿和馬德里體育會時隔十年再次在歐聯同一階段相遇，英超榜首阿仙奴則迎戰上季葡超冠軍士砵亭。



皇馬拜仁再演「歐洲打吡」 數據顯示：過到這關就是冠軍！

雖然皇馬和曼城近幾年在歐聯的交鋒次數很多，但「歐聯之王」皇馬在歐聯歷史上交鋒次數最多的球隊是拜仁慕尼黑。在進入歐聯決賽次數排行榜上，拜仁以11次與AC米蘭並列第二，因此拜仁與皇馬的歐聯比賽堪稱「歐洲打吡」。

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皇馬與拜仁總能在歐聯打出經典對決，而且過關者往往能奪得冠軍。皇馬與拜仁上次在歐聯相遇是兩年前的準決賽，兩隊首回合在拜仁主場踢成2：2，拜仁次回合在皇馬主場長時間以1：0領先，但主隊當時藉超級後備祖斯盧辛馬田（Joselu Sanmartin）在臨完場時連入兩球，幫助皇馬驚險反勝。對皇馬來說，那屆歐聯的準決賽明顯比決賽難踢，皇馬在決賽以2：0輕取多蒙特。

聯賽衛冕無望 利物浦再遇上屆冠軍PSG

利物浦上季強勢奪得英超冠軍，巴黎聖日耳門則在歐聯決賽5：0大勝國際米蘭創下歐聯決賽最大分差紀錄。上季在歐聯準決賽，PSG還曾「雙殺」阿仙奴。PSG上賽季在歐聯過關最驚險的無疑是16強戰，首回合在主場以0：1不敵利物浦，次回合在作客以1：0險勝，經過互射12碼大戰始能晉級。當時門神當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）已經離隊，今季在英超衛冕無望的利物浦志在歐聯復仇。

西甲雙雄對決移師歐聯賽場 延續西班牙盃恩怨

巴塞隆拿和馬體會是一對歡喜冤家，不僅每個賽季在西甲例牌有兩次重量級對決，還會在各種盃賽相遇。本賽季西班牙盃準決賽，巴塞隆拿與馬體會上演「打四拳還三掌」的好戲，巴塞隆拿首回合在客場以0：4慘敗於馬體會，次回合回到主場以3：0大勝，距離拖入加時賽只差一球。兩支球隊上次在歐聯交鋒遠在十年前，也是8強戰，巴塞隆拿首回合在主場以2：1險勝，馬體會次回合在主場以2：0完成反勝。在那個傳奇賽季，馬體會又在準決賽淘汰拜仁慕尼黑，但在決賽再次輸給死敵皇家馬德里。

阿仙奴抽好籤避豪門 去季曾大炒士砵亭

本賽季歐聯淘汰賽階段，籤運最好的是阿仙奴，註定在準決賽之前不會遇到四大聯賽對手。上季在歐聯的36強聯賽階段，士砵亭雖然曾在主場以4：1大勝曼城，但隨後在主場以1：5慘敗於阿仙奴，「槍手」在面對士砵亭時有心理優勢。當時士砵亭首席射手約基利斯（Viktor Gyokeres）更在去年夏天加盟阿仙奴，為這一對碰增加看點。

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