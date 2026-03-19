歐聯16強｜利物浦總計4：1勝加拉塔沙雷　熱刺遭馬體會淘汰

歐聯周三（3月18日）舉行16強次回合賽事，利物浦4：0勝加拉塔沙雷。利物浦首回合以0：1落後對手，兩回合合計以4：1晉級八強。同時間作賽的熱刺雖以3：2擊敗馬德里體育會，但首回合落後2：5，兩回合合計仍以5：7被淘汰。



利物浦對加拉塔沙雷的賽事，上半場25分鐘，蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）率先取得入球。

下半場，艾基迪基（Hugo Ekitike）於51分鐘建功，助利物浦擴大領先優勢。2分鐘後，賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）改寫比數至3：0。至62分鐘，沙拿（Mohamed Salah）入球，助利物浦錦上添花。

熱刺對馬德里體育會的賽事，上半場30分鐘，高路梅安尼（Randal Kolo Muani）為熱刺先開紀錄。

換邊後，祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）於47分鐘助馬體會扳平對手。5分鐘後，沙維西蒙斯（Xavi Simons）在阿茲格雷（Archie Gray）助攻下破網，熱刺重新領先。至75分鐘，大衛漢斯高（David Hancko）取得入球，馬體會再次扳平。補時階段，沙維西蒙斯操刀12碼破網，熱刺終以3：2勝出次回合賽事。