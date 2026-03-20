亞洲盃外圍賽｜港足公布名單作客鬥印度　流浪雙子龐焯熙爭首喼帽

香港足球代表隊無緣2027亞洲盃決賽周，外圍賽最後一輪作客印度變成例行公事，暫代主帥盧比度公布22人決選名單，當中3人有望首度代表港隊出戰國際賽，包括流浪的劉智樂﹑葉嘉宇及傑志的龐焯熙，而安永佳及余在言則因傷退隊。



港足月底訪印度出戰亞洲盃外圍賽最後一輪，港隊先赴尼泊爾在26日上演友賽，然後在31日（翌周二）在印度踢亞盃外圍賽。

由看守主帥盧比度領軍的港隊，公布決選的22人名單，其中包括陳晉一﹑顏卓彬﹑黃威等9人是外流兵，而安永佳及余在言則因傷落選。大軍名單中，當中3人有望首次代表香港隊在國際賽披甲，包括流浪隊長劉智樂及門將葉嘉宇，另一人是傑志守門員龐焯熙。

葉嘉宇。（流浪Facebook圖片）

劉智樂。（流浪Facebook圖片）

龐焯熙。（傑志Facebook圖片）

港足22人決選名單



門將：葉嘉宇（標準流浪）、龐焯熙（傑志）、謝家榮（大埔）

後衛：亞歷斯祖（成都蓉城）、周緣德（河南彩陶坊）、林樂勤（傑志）、杜度（理文）、陳晉一（上海申花）、梁諾恆（深圳青年人）、勞烈斯（延邊龍鼎）

中場：陳俊樂（傑志）、趙聡悟（冠忠南區）、胡晉銘（理文）、黃威（南京城市）、顏卓彬（青島海牛）、陳肇鈞（大埔）

前鋒：劉智樂（標準流浪）、吳宇曦（重慶銅梁龍）、洛迪古斯（東方）、艾華頓﹑劉家喬（理文）、孫銘謙（天津津門虎）

