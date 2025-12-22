港超聯｜傑志即時終止金信煜合約 紀律委員會稱嚴重違反紀律守則
撰文：陳智深
港超球會傑志宣布，即時終止韓國前國腳金信煜之僱傭合約，指此子嚴重違反傑志紀律守則。
傑志發聲明指，球員證實即時終止球員金信煜之僱傭合約。此決定乃基於紀律委員會裁定金先生嚴重違反傑志紀律守則。球會將不會就事件詳情作進一步評論。
身高1.98米的金信煜已年屆37歲，曾為韓國奪得2011年亞洲盃季軍，以及入選2014及2018世界盃決賽周大軍名單。他於2023年2月加盟傑志並簽約至2026年，當時揚言要打破亞冠入球紀錄，但最終一直養傷，上陣時間甚少，加盟首季未有入球，翌季在對港會一役上演帽子戲法。經歷長期傷患後，去季初金信煜一度接受球會「改進計劃」，積極尋求上陣機會。
金信煜對上一次為上陣為今年10月於聯賽盃後備上陣，更在10分鐘內取得入球，並暗示季後或會退役；再早之前在頂級球會賽事上陣已要數到2024年1月20日的菁英盃。
過去數年，雖然金信煜較少上陣，不少球迷曾多次質疑為何傑志不解僱他或與他協商終止合約，惟勞資雙方均未有多作表態，而金信煜亦如常出席球會操練，及在比賽日現身球場看台。
