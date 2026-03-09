亞洲盃外圍賽︱香港隊征印度初選40人　外流兵近半

香港足球代表隊雖已無緣躋身2027亞洲盃決賽周，惟3月底尚有最後一場外圍賽作客對印度，連同赴印度前一周會先作客尼泊爾進行一場友賽作備戰，港足暫代主教練盧比度公布40人初選名單。



今次港足點兵外流兵多達17人，包括新近公布北上轉戰中甲的杜國榆及黃威。另外未正式在A級賽事取得喼帽的球員亦有潘尚希、葉嘉宇、慈英、甘智健、杜國榆、龍梓軒、巴拉克、劉智樂及李樂謙等人；至於暫未有班落的米高亦有入選。

香港隊最後一場亞洲盃外圍賽賽事，3月底要作客印度。（資料圖片）

港隊在去年11月亞洲盃外圍賽主場不敵新加坡後已確定無緣躋身明年決賽周，3月底一度對印度屬例行公事，惟從初選陣容看港足仍然未有放過練兵機會，大部份恒常主力亦悉數入選，並在賽前一周就出發，先前往尼泊爾在國際賽期空檔進行一場友賽。

大軍3月23日早上會在將軍澳足球訓練中心（FTC）進行一課操練，同日晚上便會離港赴尼泊爾，3月26日（周四）先與尼泊爾友賽，之後在31日（翌周二）將與印度踢亞盃外。

港足初選40人名單：

守門員：葉嘉宇（標準流浪）、龐焯熙（傑志）、潘尚希（理文）、謝家榮（大埔）



後衛：茹子楠（北京國安）、賓紀文（長春亞泰）、亞歷斯祖（成都蓉城）、鐘樂安、李毅凱（東區）、周緣德（河南酒祖杜康）、慈英、甘智健、林樂勤（傑志）、龍梓軒（九龍城）、杜度、余煒廉（理文）、陳晉一（上海申花）、梁諾恆（深圳青年人）、勞烈斯（延邊龍鼎）



中場：余在言（東方）、陳俊樂（傑志）、趙聡悟（冠忠南區）、胡晉銘（理文）、顏卓彬（青島海牛）、巴拉克（青島西海岸）、陳肇鈞、費蘭度（大埔）、杜國榆（南通支雲）、黃威（南京城市）



前鋒：劉智樂（標準流浪）、吳宇曦（重慶銅梁龍）、洛迪古斯（東方）、艾華頓、劉家喬（理文）、馬希偉（陝西聯合）、李小恆（山東泰山）、安永佳（上海海港）、李樂謙（大埔）、孫銘謙（天津津門虎）、米高

