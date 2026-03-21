英超｜般尼茅夫2：2逼和曼聯　哈利馬古尼末段被逐兼罰12碼

英超本港時闁周五深夜（20日）賽事，般尼茅夫2：2逼和曼聯。剛獲英格蘭重召的曼聯後衛哈利馬古尼，在比賽末段被逐並令曼聯被判罰12碼﹐遭般尼茅夫追平。



曼聯沿用上仗正選11人，雙方上半場都不乏入球機會，10分鐘，曼聯馬菲奧斯根夏在禁區內一記窄位射門被擋出。

21分鐘，主隊的巴西新晉國腳拉恩域陀禁區外施射，被辛尼拉文斯擋出底線。35分鐘，般奴費南迪斯近門施射被擋出，雙方半場互交白卷。

般尼茅夫2：2逼和曼聯。（路透社）

曼聯於61分鐘先開紀錄，馬菲奧斯根夏在禁區內被阿歷斯占美利斯拉衫，般奴主射中鵠。不過曼聯這領先優勢只維持6分鐘，賴恩基士堤在禁區內射入為般尼茅夫扳平。71分鐘，般奴左路開出角球，占士希爾將球撞入自己龍門，曼聯藉烏龍球再度領先。7分鐘後，哈利馬古尼因為在禁區內用手阻止法蘭斯高艾雲尼臣推進，被逐之餘曼聯被判罰12碼，高洛比主射入網成2：2完場。

賽後曼聯領隊卡域克非常不滿球證艾治維執法水平：「我們本應有一個12碼，明明兩隊犯規動作都一樣，一隊獲判12碼，另一隊就沒有，實在無法理解。」隊長般奴費南迪斯亦批評VAR在事發時未有介入檢視，令紅魔無辜失分。曼聯賽後31戰得55分續排第3，般茅連和5仗後，以42分排第10。