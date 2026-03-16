英超︱利物浦今季8次末段失守失分　蘇保斯拉爾警告隊友盡快醒來

撰文：吳慕兒
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英超今晨利物浦主場對熱刺一仗，匈牙利中場蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）即使再次以罰球建功，早段助紅軍領前，可是再次上演今季令人沮喪的劇本——利物浦未能在上風下擴大比數，比賽末段遭對手扳平失分。
賽後蘇保斯拉爾直言感到失落，警告隊友假如今季繼續這樣踢下去，「我們要為有得踢歐協聯而高興。」

英超︱蘇保斯拉爾今季第4度憑罰球建功，創下利物浦球員紀錄。（Getty Images）

蘇保斯拉爾罰球再建功卻感失落：我真的不知道發生什麼事

對蘇保斯拉爾個人而言，今場原應是值得慶祝的一仗，今季第4度直射罰球入網，寫下利物浦球員在英超新紀錄，距離碧咸在2000／01球季及羅拔（Laurent Robert）在2001／02球季創下的5球歷史紀錄，亦只是相差一球。

可是利物浦再次無法守住勝利，面對陷入護級危機的熱刺，遲遲未能攻入「燕梳球」，戰至90分鐘還遭曾效力同市宿敵愛華頓的李察利臣入球扳平，1：1遭迫和，錯過升上第4位的機會，完場時更被主場球迷喝倒釆。蘇保斯拉爾賽後受訪時便稱，「我感到失落」，並警告一眾隊友，「我們必須醒過來，因為假如我們繼續這樣踢，能夠晉身歐協聯已經要感到高興。我不知道為何會發生這種事，老實說我不知道。」

英超︱曾效力同市宿敵愛華頓的李察利臣，90分鐘入球為熱刺扳平。（路透社）

利物浦今季第8次90分鐘或以後失守　創恥辱新紀錄

利物浦作為上季英超冠軍，今季以4.5億英鎊增兵後表現反而大倒退，球迷跟蘇保斯拉爾一樣不知道原因為何，主帥史諾過於保守的戰術，難以服信的選人策略（如堅持場場用平庸的加普打正選），成為眾矢之的。尤其在高普年代，比賽末段往往是利物浦發揮「小宇宙」的黃金時段，珠玉在前，今季史諾麾下的紅軍卻第8次在90分鐘或以後失守，創下恥辱新紀錄，而且每次均導致失分。

利物浦今季曾被水晶宮、車路士、般尼茅夫、曼城及狼隊攻入90分鐘或以後的絕殺球，由和變輸；亦曾被列斯聯、富咸以及今場的熱刺，在90分鐘或之後攻入扳平球，由贏變和。這支昔日常常末段創奇蹟的球隊，今季只曾3次在同一時段取得入球，當中兩場是在開季頭4仗內發生。這樣的轉變難以令人接受，也難怪晏菲路的紅軍球迷在愛隊遭熱刺迫和後，不滿得報以陣陣噓聲。

英超︱史諾領軍下利物浦今季第8次末段失守兼失分。（路透社）

5月9日利物浦主場對車路士　隨時決定誰踢歐聯和歐霸

利物浦今季的滑落，衛冕失敗已是無可避免，然而若沒有上述這堆末段失球，其實原已可得60分，只較第二位的曼城少1分，亦幾乎穩奪來季歐聯資格。

如今僅以49分排第5，或許仍足以獲得歐聯一席，但目前只較車路士多1分，餘下最後8輪不容再失，賽程上卻仍要作客曼聯、阿士東維拉和愛華頓，5月9日晏菲路對車路士一戰，說不定會直接決定兩隊誰踢歐聯或歐霸。當看到長年宿敵曼聯在卡域克接手後脫胎換骨，利物浦管理層是否應盡快找賦閒在家的沙比阿朗素回來？

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