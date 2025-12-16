中超｜陳晉一成首名港將入圍候選中國金球獎　陳婉婷角逐金帥獎

中超上月底煞科後，其年度獎項第9屆「中國金球獎」候選名單日前亦正式出爐，效力上海申花的港將陳晉一成為就位港將入圍候選名單，將與其餘14人爭奪獎項。

與此同時，早前帶領江蘇女足在全運會女足成年組奪金的「牛丸」陳婉婷，亦會與新任國足主帥邵佳一及其餘8位教練，競逐「中國金帥獎」。



年僅23歲的港將陳晉一，去年夏天由傑志轉投上海申花；今季站穩正選左閘位置，在聯賽總共上陣28次，為球隊貢獻4入球6助攻，數據亮麗之餘，更連續兩年隨球隊成為聯賽亞軍；並在亞冠精英盃上陣5場，整體發揮穩定而亮眼。此外，陳晉一季初在中國超級盃亦踢足全場，助球隊3：2反勝宿敵上海海港，成為首位在中國頂級聯賽贏得錦標的港將。

陳晉一今季在中超表現亮麗，入圍候選年度中國金球獎。（Getty Images）

「一仔」的競爭對手除了隊友高天意、吳㬢、蔣聖龍，還包括阿卜杜外力、胡荷韜、蔣光太、林良銘、劉若釩、吕焯毅、王上源、韋世豪、謝文能、楊明洋和張玉寧。

中國金球獎創立於2017年，目前為止僅有4名得獎者，包括馮瀟霆、吳曦、張玉寧，以及曾經五度奪獎的武磊。今屆名單有15人競逐獎項，當中效力上海申花的港隊後衞陳晉一，亦有份入圍候選名單。

2025中國金球獎15人候選名單：

拜合拉木阿卜杜外力（深圳新鵬城）

陳晉一（上海申花）

高天意（上海申花）

胡荷韜（成都蓉城）

蔣光太（上海海港）

蔣聖龍（上海申花）

林良銘（北京國安）

劉若鈞（上海海港）

呂焯毅（大連英博海發）

王上源（河南俱樂部酒祖杜康）

韋世豪（成都蓉城）

吳曦（上海申花）

謝文能（山東泰山）

楊明洋（成都蓉城）

張玉寧（北京國安）



陳婉婷剛在全運會帶領江蘇女足奪金，入圍角逐中國金帥獎。（資料圖片）

另外，外流女教練「牛丸」陳婉婷，亦與其他9名教練一齊被提名入圍候選中國金帥獎。陳婉婷早前帶領江蘇女足奪得全運會女足金牌，賽後牛丸表示：「過去4年跟江蘇女足向着全運會方向發展，對比其他隊我們只用上自己省的球員，沒有依賴外援，而且過去1、2年盡可能給予年輕球員上場比賽，希望她們吸收多些經驗，到2025年可能用得上。」

2025中國金帥獎10人候選名單：

常衛魏（武漢車谷江大女足/湖北女足）

陳婉婷（江蘇足球隊/江蘇女足）

李金羽（遼寧鐵人）

劉俊威（廣西恆宸）

邵佳一（青島西海岸）

王洪亮（中國U17女足國家隊）

于根偉（天津津門虎）

于允（北京足球隊/北京女足）

張耀坤（遼寧U18）

周海濱（山東泰山U19/山東U18）

