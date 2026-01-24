U23亞洲盃決賽，中國U23一班小國足將會在沙特阿拉伯挑戰衛冕的日本U23，今場比賽是22年來包括各梯隊在內的中國男足，首次重返洲際賽事決賽舞台。



U23亞洲盃決賽中國對日本，中國U23球員進場。（新華社）

中國U23今仗有王鈺棟復任正選，夥拍向餘望於前線攻堅，上仗對越南多番門前失機的深圳新鵬城前鋒拜合拉木，有消息指自昨天起已身體不適，先列後備。小國足今仗料踢4-4-2陣式，其中後防線相較上一場沒有太大變動，鋒線拍檔則為王鈺棟與向餘望；木塔力甫則在右路以翼衛角式登場。

U23亞洲盃決賽中國對日本。（新華社）

開賽7分鐘，木塔力甫長傳入禁區，向餘望來遲一步，遭日本門將荒木琉偉接走皮球。12分鐘，大關友翔禁區內控定皮球，轉身抽射向遠柱，皮球省中中國守衛彈入，領先1：0，中國門將李昊經過492分鐘比賽後終於失守。

U23亞洲盃中國對日本。（新華社）

20分鐘，日本小倉幸成禁區頂從後搶得王鈺棟控失的皮球，向前推順後起腳抽射遠柱入網，日本領先至2：0。兩分鐘後中國獲得角球，隊長劉浩帆後上衝頂惜柱邊出界。半場完結，中國兩球落後返回更衣室，半場控球率44%，射門次數2射1中，日本則8射4中。

中國U23正選陣容（4-4-2）

16 李昊

23 楊希、15 彭嘯、4 吾米提江玉蘇普、5 劉浩帆

8 木塔力甫依明卡日、6 徐彬、20 李鎮全、2 胡荷韜

7 向餘望、10 王鈺棟



日本U23正選陣容（4-3-3）

23 荒木琉偉

16 小泉佳弦、5 市原吏音、4 永野修都、2 梅木怜

10 佐藤龍之介、11 橫山夢樹、6 小倉幸成

8 大關友翔、9 白賴仁世雄、20 古谷柊介



U23國足主帥安東尼奧與後衛胡荷韜出席賽前記招。（Getty Images）

中國隊由外籍教練安東尼奧率領，而日本隊則由大岩剛領軍。小國足在分組賽取得1勝2和成績，以小組第二名實現史上首次晉級U23亞洲盃淘汰賽階段。晉身8強後，中國與烏茲別克激戰120分鐘互交白卷，藉門將李昊在互射12碼階段神勇撲救，淘汰烏茲別克繼續創闖入4強。在準決賽中，中國隊一改防守踢法，下半場全力搶攻下以3：0完勝越南，躋身今晚決賽。

李昊與國足U23隊友慶祝晉級四強。（Getty images）

中國隊5場比賽法定時間一球未失，已創下賽事紀錄，若連同與陣烏茲別克對賽時加時30分鐘，小國足已經在480分鐘的比賽時間內保持清白之身。門將李昊撲救成功率高達84%，中衛彭嘯憑死球戰術後上貢獻兩個關鍵入球，全隊在5-3-2陣式協防見紀律。就算在準決賽輪換6名主力，仍能以3：0橫掃越南，亦足證教頭安東尼奧在戰術上見彈性。

彭嘯慶祝勝利（Getty images）

中國隊有一半的入球來自死球，據亞洲足協對今屆U23亞洲盃的統計數據顯示，中國隊平均身高181.96厘米為今屆賽事身高排第二高的球隊，比日本隊高出約1.4厘米。不過日本始終手執亞洲足球牛耳，全隊陣容其實都在21以下，他們的目標是放眼2028奧運會。

U23亞洲盃直播資訊：

中國U23 對 日本U23

1月24日（周六） 晚上11時

HOY TV 77台 / HOY TV APP 免費直播



U23亞洲盃隸屬於亞洲足協旗下賽事，首屆賽事於2013年舉行，當時名為U22亞錦賽，翌屆2016年起至2024年則改為U23亞錦賽，至今屆正名為U23亞洲盃。首屆冠軍由伊朗奪得，日本則取得兩次冠軍，包括2016及上屆2024年，是奪冠最多的國家，至於沙特阿拉伯和烏茲別克均曾三度殺入決賽，各取得一次冠軍。