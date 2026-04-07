劍擊世青賽｜港隊女花決一劍險勝韓國闖8強　男花第12完賽

港隊男花連贏世青個人賽兩金牌，轉戰團體賽力爭史上首面獎牌，由青年組冠軍林浩朗領軍的港隊，16強力戰不敵加拿大，無緣衝擊頒獎台。港隊女花在16強與韓國激戰至「決一劍」，最後黃諾頤奠定勝局，晉身8強。



世界青少年劍擊錦標賽第6日，進行青年組男、女子花劍團體賽，力爭港隊花劍史上首面團體世青獎牌。由林浩朗、蔡子樂、劉晉延、王哲組成的港隊男花，被列為4號種子，首圈輕取馬來西亞後，與加拿大爭入8強，兩軍比分爭持激烈，林浩朗最後一局登場以2分落後，惟這名世青冠軍未能反敗為勝，以41：45不敵加拿大，港隊男花最後以第12名完賽。

（FIE圖片）

由黃諾頤、黃純一、梁殷僑、樊寶懿合組的港隊女花，首圈擊敗秘魯後，與韓國爭入8強，完成8局後打成28：28平手，黃諾頤把守最後一關，第9局時間完結前，因為出界而判對方得分，以35：35進入「決一劍」，即時死亡的最後1分鐘黃諾頤成功得分，力克韓國晉級8強。

港隊女花隨後挑戰美國，以23：44落敗無緣過關，其後排名賽再負俄羅斯及法國，以第8名完成賽事。

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2026劍擊世青賽港隊成績



金牌

青年組男子花劍個人賽 林浩朗

少年組男子花劍個人賽 何承謙



銀牌

少年組女子佩劍個人賽 楊書涵

