劍擊世青賽｜19歲林浩朗青年組男花奪金　張家朗後首名世青冠軍

撰文：趙子晉
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剛踏入19歲的香港男子花劍代表林浩朗，在巴西里約熱內盧舉行的世界青少年劍擊錦標賽中，獲得最好的生日禮物。「林朗」在青年組男子花劍個人賽狀態大勇，全日未嘗一敗，先後擊退青年組世界前五，最後大勝兩場、勇奪男花世青冠軍，成為張家朗後花劍第一人。

林浩朗。（FIE圖片）
劍擊世青賽｜港隊摘首獎牌　14歲女將楊書涵少年組佩劍摘銀

香港劍擊隊在今年世青賽已「開齋」，繼14歲佩劍小將楊書涵在少年組摘銀後，港隊再添獎牌。由林浩朗、蔡子樂、王哲、劉晉延出戰青年組男子花劍個人賽，亞青賽摘銅的林浩朗小組賽全勝、以6號種子身份晉級淘汰賽。「林朗」初段未遇太大壓力，輕取保加利亞、阿聯酋、菲律賓劍手，其後再挫日本的前田將志，晉身8強。

世青8強甚少弱手，林浩朗先鬥俄羅斯劍手、青年組世界第三 Amir Fakhretdinov，林朗以15：13力克對手，晉級4強穩奪獎牌，其後迎來意大利的Mattia De Cristofaro，在高台出戰的林浩朗愈戰愈勇，大勝15：6再下一城，決賽硬撼埃及劍手杜巴（Abdelrahman Tolba），面對這名青年「世二」兼成年組前十，林浩朗打得輕鬆，以15：5輕取對手，連贏7場登頂，勇奪青年組花劍金牌。張家朗在2017年贏得花劍世青金牌，林浩朗相隔9年後，成為香港劍擊史上第二名世青冠軍。

19歲的林浩朗在今年世青賽奪金。（FIE圖片）
（FIE圖片）

2026劍擊世青賽港隊成績

金牌
青年組男子花劍個人賽　林浩朗

銀牌
少年組女子佩劍個人賽　楊書涵

劍擊世青賽港隊獎牌得主：

+6
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