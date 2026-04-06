劍擊世青賽｜17歲何承謙稱霸男花少年組　港隊兩日連贏兩金

港隊男子花劍勢不可擋！繼林浩朗稱霸青年組後，17歲的何承謙緊接於世界青少年劍擊錦標賽登場，出戰少年組男子花劍，這名少年組世界第一未遇太大壓力，從小組賽贏到淘汰賽，連挫日本、韓國劍手後，勇奪世少冠軍，港隊繼2022年鄭鐵男後再稱霸男花少年組，亦是港隊首次在劍擊世青賽一年獲兩金。



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香港劍擊隊於今年世青賽已獲1金1銀，第5日舉行少年組男子花劍個人賽，位列少年組世界第一的何承謙出戰，小組賽全勝並僅失5分，以頭號種子晉身淘汰賽。「細孖」接連輕取意大利、法國、土耳其劍手，8強面對亞少決賽對手、中國劍手林佑龍，當時何承謙以11：15告負，來到巴西報回一敗之仇，大勝一場15：4昂然晉級。

何承謙穩奪生涯首面世少獎牌，繼亞少賽後再度迎戰日本的前田將志，這名日本小將32強淘汰「大孖」何承灃，細孖為胞兄復仇，以15：8再下一城，決賽面對韓國劍手Jian Choi，細孖以15：10封王。

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港隊男子花劍連續兩日踏上世青賽頒獎台最高一級，連奪青少年兩組金牌，是香港隊第一次在世青賽同年贏兩冠。繼2022年的鄭鐵男後，何承謙是港隊男花第二名世少冠軍，港隊今屆已摘2金1銀。

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2026劍擊世青賽港隊成績



金牌

青年組男子花劍個人賽 林浩朗

少年組男子花劍個人賽 何承謙



銀牌

少年組女子佩劍個人賽 楊書涵



劍擊世青賽港隊獎牌得主：