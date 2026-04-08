足球｜羅馬尼亞名帥盧錫斯古逝世　享年80歲

羅馬尼亞足總4月7日宣布，剛離任國家隊主帥的名宿盧錫斯古（Mircea Lucescu）離世，終年80歲。在盧錫斯古離職前，是足壇最年長的在役主教練。羅馬尼亞足總形容，盧錫斯古熱愛這項運動勝過生命中的一切，他對羅馬尼亞足球的影響無法估量。



2026年3月26日，羅馬尼亞在世界盃外圍賽歐洲區附加賽對戰土耳其，羅馬尼亞主帥盧錫斯古（Mircea Lucescu）在場觀戰。（Reuters）

盧錫斯古上月底帶隊操練期間，因心律不正暈倒，在場醫護人員進行急救，並將他送院治療，及後證實情況穩定。在此之前的3月26日，羅馬尼亞在世界盃外圍賽歐洲區附加賽不敵土耳其，無緣晉身決賽周。在盧錫斯古入院後，羅馬尼亞足總表示，已向對方提供管理人員職位。

盧錫斯古曾於1970年世界盃曾擔任羅馬尼亞國家隊隊長，並在10餘年間代表國家隊出場64次。退役後，他執教過多支球隊，包括國際米蘭、加拉塔沙雷，以及烏克蘭足球勁旅薩克達（Shakhtar Donetsk）等，曾帶領薩克達2009年贏得歐洲足協盃（UEFA Cup）。

2009年5月20日，薩克達（Shakhtar Donetsk）主帥盧錫斯古（Mircea Lucescu，左）帶領球隊奪得歐洲足協盃（UEFA Cup）。 （Reuters）

盧錫斯古曾兩度執教羅馬尼亞國家隊，首度執教時曾帶領球隊晉身1984年歐洲國家盃；第二度執教始於2024年。