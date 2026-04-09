羽毛球亞錦賽32強｜石宇奇晉級　李詩灃爆冷下馬　伍家朗同出局

2026亞洲羽毛球錦標賽周三（8日）在寧波奧體中心迎來單打首輪比賽。石宇奇、王祉怡等國羽名將悉數晉級，李詩灃、韓悦遺憾出局。



男單賽場，二號種子石宇奇以21：15、21：17擊敗中國台北選手李佳豪，晉級16強。賽後，石宇奇表示近期訓練質量不錯，「此前從沒拿過亞錦賽冠軍，希望這次能有所突破」。

石宇奇以21：15、21：17擊敗中國台北選手李佳豪，晉級16強。（Getty Images）

港隊伍家朗不敵泰國衛冕冠軍韋迪辛 更多羽毛球亞錦賽男單32強比賽精華：

談到將於月底在丹麥舉行的湯姆斯盃（Thomas Cup），石宇奇說：「不會因備戰湯姆斯盃而在亞錦賽上有所保留。亞錦賽不管是對整個男單組還是對自己，都很重要。」

頭號種子、來自泰國的衛冕冠軍韋迪辛（Kunlavut Vitidsarn）以21：14、21：18戰勝香港選手伍家朗。國羽選手李詩灃則以13：21、16：21爆冷不敵印度選手阿尤什謝蒂（Ayush Shetty），無緣晉級。

李詩灃賽後表示，

對手進攻比較兇猛，自己在多拍相持時缺乏耐心，給了對手許多機會。

女單方面，王祉怡直落兩局戰勝中國台北選手邱品蒨，高昉潔則淘汰另一名中國台北選手宋碩芸。

王祉怡直落兩局戰勝中國台北選手邱品蒨晉級16強。（Getty Images）

韓國頭號種子安洗瑩和日本名將山口茜也順利闖入16強。五號種子韓悦歷經54分鐘鏖戰，以21：16、10：21、15：21不敵韓國名將沈有振，32強止步。

「之前因為（膝蓋）滑囊問題，沒有系統地訓練，速度也沒有之前快了。」韓悦賽後說，

今天碰上她其實挺好的，了解一下對手打法，能更好地為優霸盃（Uber Cup）做準備。

女雙賽場，中國隊派出包括衛冕冠軍劉聖書／譚寧在內的四對組合。除了羅意／王汀戈被日本隊的岩永鈴／中西貴映逆轉外，其他三對均拿到16強門票。男雙方面，四對國羽組合都順利過關。