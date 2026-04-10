WTT太原挑戰賽︱港隊6對半雙打晉8強　黃鎮廷杜凱琹混雙率先闖4強

乒乓球WTT太原挑戰賽，港隊一眾成員分途出擊，當中在雙打戰線成績突出，男雙、女雙、混雙均分別有兩對組合晉身8強，如把港將李凱敏夥拍德國球手的組合計算在內，香港在今次賽事一共有「6對半」組合晉身半準決賽，三線爭冠。

當中被列為混雙頭號種子的黃鎮廷與杜凱琹，繼首圈反勝「乒乓嫲嫲」倪夏蓮與拉丹諾域（Luka MLADENOVIC）的盧森堡的「母子組合」後，再以3：1擊敗由另一港將李凱敏夥拍德國球手邁斯納（Cedric MEISSNER）的組合，順利晉身四強。



WTT太原挑戰賽︱黃鎮廷杜凱琹混雙晉級4強。（WTT）

WTT太原挑戰賽︱黃鎮廷杜凱琹混雙率先闖準決賽

港隊在今次賽事多線出擊，然而單打成績平平，男單全數未能從首圈突圍，女單方面只得小將蘇籽童一人晉身16強，今日會跟賽事女單頭號種子、日本球手大藤沙月爭入八強，反觀男雙、女雙、混雙多對組合出線8強，力爭踏上頒獎台。

混雙世界第5位的黃鎮廷／杜凱琹在WTT挑戰賽太原站被列為頭號種子，首圈3：1擊敗經由外圍賽晉級的盧森堡組合倪夏蓮／拉丹諾域後，今早面對由另一港將李凱敏夥拍德國球手邁斯納（Cedric MEISSNER）的組合，「黃杜配」以11：4、11：5輕鬆先取兩局，對手以一局9：11還擊後，港隊組合回敬一局11：9，以3：1鎖定勝局，只花不足26分鐘便晉級四強。

WTT太原挑戰賽︱另一港隊混雙組合姚鈞濤 / 吳詠琳與中國組合黃友政／石洵瑤激戰5局後8強止步。（WTT）

港隊雙打戰績突出 「6對半」混雙、男雙、女雙晉8強

「黃杜配」在今晚上演的準決賽會是場硬仗，對手是4號種子、新加坡組合馮耀恩／曾尖。另一港隊混雙組合姚鈞濤 / 吳詠琳8強與中國隊組合黃友政／石洵瑤合演一場激戰，港隊組合落後一局時曾連贏兩局，反超前2：1，可惜之後被黃友政／石洵瑤連取兩局，終以2：3敗陣。

「黃杜配」在混雙全力爭冠的同時，男雙「前世一」組合黃鎮廷 / 陳顥樺 ，以及另一對港隊組合何鈞傑 / 李漢銘，今日下午均在8強出戰，力爭再過一關；而女雙方面，被列賽事3號種子的杜凱琹 / 吳詠琳，以及另一港將組合蘇籽童 / 黃凱彤均會在今日出戰8強賽事。