WTT太原挑戰賽︱黃鎮廷杜凱琹混雙入決賽　港隊女雙兩組合入4強

乒乓球WTT太原挑戰賽，港隊一眾成員分途出擊，當中在雙打戰線成績突出，男雙、女雙、混雙均分別有兩對組合晉身8強，如把港將李凱敏夥拍德國球手的組合計算在內，香港在今次賽事一共有「6對半」組合晉身半準決賽，三線爭冠。

當中被列為混雙頭號種子的黃鎮廷與杜凱琹，繼首圈反勝「乒乓嫲嫲」倪夏蓮與拉丹諾域（Luka MLADENOVIC）的盧森堡的「母子組合」後，再以3：1擊敗由另一港將李凱敏夥拍德國球手邁斯納（Cedric MEISSNER）的組合，順利晉身4強。

之後兩對女雙組合亦順利過關，較令人意外的是包括前世一組合黃鎮廷 / 陳顥樺在內的兩對男雙均在8強下馬。



WTT太原挑戰賽︱黃鎮廷杜凱琹混雙晉級4強。（WTT）

WTT太原挑戰賽︱黃鎮廷杜凱琹混雙率先闖準決賽

港隊在今次賽事多線出擊，然而單打成績平平，男單全數未能從首圈突圍，女單方面只得小將蘇籽童一人晉身16強，今日會跟賽事女單頭號種子、日本球手大藤沙月爭入8強，反觀男雙、女雙、混雙多對組合出線8強，力爭踏上頒獎台。

混雙世界第5位的黃鎮廷／杜凱琹在WTT挑戰賽太原站被列為頭號種子，首圈3：1擊敗經由外圍賽晉級的盧森堡組合倪夏蓮／拉丹諾域後，今早11時05分面對由另一港將李凱敏夥拍德國球手邁斯納（Cedric MEISSNER）的組合，「黃杜配」以11：4、11：5輕鬆先取兩局，對手以一局9：11還擊後，港隊組合回敬一局11：9，以3：1鎖定勝局，只花不足26分鐘便晉級4強。

WTT太原挑戰賽︱另一港隊混雙組合姚鈞濤 / 吳詠琳與中國組合黃友政／石洵瑤激戰5局後8強止步。（WTT）

港隊雙打戰績突出 「6對半」混雙、男雙、女雙晉8強

「黃杜配」在今晚上演的準決賽會是場硬仗，對手是4號種子、新加坡組合馮耀恩／曾尖。另一港隊混雙組合姚鈞濤 / 吳詠琳8強與中國組合黃友政／石洵瑤合演一場激戰，港隊組合落後一局時曾連贏兩局，反超前2：1，可惜之後被黃友政／石洵瑤連取兩局，終以2：3敗陣。

杜凱琹、吳詠琳戰畢混雙賽事，短短休息兩個多小時後，聯手出戰女雙，被列賽事3號種子的杜凱琹 / 吳詠琳，面對新加坡組合曾尖／舒麟茜，首局已非常緊湊，局尾更5度刁時下以14：16敗陣。港隊組合隨即在之後兩局發揮水平，以11：5、11：4連贏兩局反超前。

蘇籽童 / 黃凱彤絕地反勝日本頭號種子 港隊兩對女雙組合齊入4強

第4局曾尖／舒麟茜贏11：9扳平，決勝局杜凱琹 / 吳詠琳曾領前9：5、10：7，新加坡組合力追至10：10，刁時下港隊連贏兩分奠勝，以局數3：2勝出勇闖4強，明日下午與日本組合高森愛央／芝田沙季爭入決賽。

另一港隊女雙組合蘇籽童 / 黃凱彤，8強硬撼賽事頭號種子、日本組合大藤沙月／横井咲櫻，在頭兩局連輸6：11、6：11的絕境之下發揮「小宇宙」，以11：9、11：2、11：6連贏3局反勝，同樣晉級準決賽，明日在另一場4強戰與中國組合石洵瑤／韓菲兒奪決賽另一席位。

黃鎮廷 / 陳顥樺8強負日本兄弟組合 港隊兩男雙組合齊下馬

男雙「前世一」組合黃鎮廷 / 陳顥樺 ，以及另一對港隊組合何鈞傑 / 李漢銘，今日下午均在8強出戰，力爭再過一關。

可惜何鈞傑 / 李漢銘以0：3不敵平均年齡只得18歲的中國組合李和宸／溫瑞博；賽事2號種子黃鎮廷 / 陳顥樺面對日本的兄弟拍檔吉村真晴／吉村和弘，出乎意料地連負8：11、11：13、6：11，同以局數0：3敗陣而且未夠21分鐘比賽便結束。

黃鎮廷杜凱琹混雙入決賽 明日與中國組合爭冠

晚上的賽事蘇籽童在女單16強不敵頭號種子、日本球手大藤沙月，黃鎮廷／杜凱琹在混雙再次發揮水準，以3：1擊敗新加坡組合馮耀恩／曾尖，取得決賽一席，明天晚上會跟今早擊敗姚鈞濤 / 吳詠琳的中國組合黃友政／石洵瑤爭冠。