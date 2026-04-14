加納球隊作客時隊巴遇武裝劫匪襲擊　20歲球員不幸中槍身亡

加納足總周一（4月13日）宣布，加納超級聯賽球員多文歷費林邦（Dominic Frimpong）日前隨隊作客時遇上武裝劫匪襲擊，不幸身亡。



該宗搶劫事件在當地時間周日（12日）晚上10時30分發生，地點是加納戈阿素比比亞尼公路（Goaso–Bibiani Road）介於阿希雷蘇至斯雷索（Ahyiresu-Kwame Dwumor Sreso）的路段。

費林邦所屬球會Berekum Chelsea表示，持槍並配有突擊步槍的蒙面男子向球隊巴士開槍，迫使球員們躲進路邊的灌木叢中避險。

阿杜亞納球會公開發文悼念弗林蓬。（X@Aduana_fc）

僅20歲的費林邦在襲擊中不幸中槍，雖然被送往醫院搶救，但最終傷重不治。對於這宗事件，當地警方在聲明中還寫道：「另一名受害者、52歲的阿弗里耶（George Owusu Afriyie）被搶走了4500塞地（約3200港元）。」

加納足總將這起事件形容為「悲劇」，並稱這是「Berekum Chelsea乃至整個加納足球的巨大損失」。

多文歷是一位極具潛力的年輕球員，他對比賽的投入和熱情體現了我們聯賽的精神。

司職前鋒的費林邦在今年年初從阿杜亞納球會（Aduana Stars FC）外借加盟Berekum Chelsea。他共為球隊出場13次，攻入兩球。

費林邦在今年年初從阿杜亞納球會租借加盟Berekum Chelsea。（X@Aduana_fc）

事發路段經常發生搶劫事件，去年11月時三名中國公民和數名加納人途經這一路段時，遭歹徒持槍搶劫財物。

當時劫匪手持槍支和其他武器，封鎖這條繁忙的公路，並在朝空中鳴槍的情況下展開搶劫行動。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】