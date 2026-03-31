世界盃2026｜德國兩熱身賽僅險勝瑞士加納　顯露攻不強守不穩問題

傳統強隊德國在世界盃熱身賽表現不佳，香港時間周二（31日）凌晨主場僅以2：1險勝加納。與此同時，在上周的熱身賽中，德國籍主帥蘭歷克（Ralf Rangnick）帶領奧地利以5：1大勝加納，德國的表現遠不如奧地利那麼揮灑自如。



德國上一場僅以4：3險勝瑞士，攻入兩球並助攻兩次的域斯（Florian Wirtz）並不能掩蓋「日耳曼戰車」的諸多防守問題，包括中堅出球魯莽，直接送對手反擊；兩名中堅配合不默契，分工不明確，防空能力不足；拖後中場對蛾眉月頂位置的保護不夠，給了對手輕鬆遠射的機會。

德國隊兩場熱身賽雖取勝，但暴露了不少問題。（Getty images）

到了今場比賽，域斯的表現不如上一場搶眼，德國又暴露出自己進攻效率低下的問題。直到第88分鐘，德國才由替補出場的前鋒安達夫（Deniz Undav）攻入一個有越位嫌疑的進球，以2：1險勝。

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在2026世界盃開始前，除了上屆冠軍阿根廷被看好，西班牙、英格蘭、法國、葡萄牙同樣是公認的爭冠熱門，德國不知不覺落入第二梯隊。在對巴西和哥倫比亞的兩場熱身賽，法國主帥迪甘斯（Didier Deschamps）可以排出完全不同的首發陣容。在對烏拉圭和日本的兩場熱身賽，英格蘭的德國籍主帥杜慈（Thomas Tuchel）可以對球員大名單安排「九上八下」。

與那幾支陣容頗為奢華的歐洲強隊相比，德國球員成色相對不足，主帥拿高士文（Julian Nagelsmann）在對瑞士和加納兩場熱身賽沒有那麼大的輪換幅度。拿高士文只進行了4人輪換，域斯、夏維斯（Kai Havertz）、基拿比（Serge Gnabry）和拖後中場史迪拿（Angelo Stiller）都沒有輪換，兩名中堅莊拿芬泰希（Jonathan Tah）和尼高舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck）以及司職右後衛的隊長甘美治（Joshua Kimmich）也都沒有輪換。拿高士文希望保持陣容的相對穩定，卻也暴露出了球隊的問題。

相比於其他歐洲強隊，拿高士文手下並沒有太多球員可以輪換。（Getty images）

在2024年歐洲盃上，給冠軍西班牙製造最大麻煩的就是德國，8強賽給人感覺誰能過關誰就能奪冠的感覺，西班牙經過加時賽以2：1驚險絕殺德國。當時的德國中場實力頗強，兩員老將卻奧斯（Toni Kroos）和根度簡（ Ilkay Gundogan）打出很高水準，雙進攻中場域斯和穆斯亞拿（Jamal Musiala）表現也很出色。歐洲盃之後，卻奧斯宣佈掛靴，根度簡退出國家隊，穆斯亞拿長期受到傷病困擾，德國中前場不得不重新磨合。

德國畢竟是曾經四次奪得世界盃冠軍的傳統強隊，在熱身賽表現出的攻不強、守不穩未必是真正實力。拜仁慕尼黑中場穆斯亞拿和柏夫洛域（Aleksandar Pavlovic）都可以在4月份傷癒復出，他們可以幫助德國主帥拿高士文解決很多實際問題，世界盃時的德國隊和最近這兩場熱身賽的德國隊會有很大不同。

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