桌球世錦賽｜百歲傳奇對決希堅斯演反勝　13：12挫奧蘇利雲闖8強

「75三傑」成員奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）與希堅斯（John Higgins）的年齡加起來合共100歲，兩人於世界桌球錦標賽16強狹路相逢，希堅斯在一度落後局數4：9的絕境下轟出三棒「破百」，以13：12反勝奧蘇利雲，闖入8強。



「我對自己的機會有清醒的認知。希堅斯實力很強，狀態很好，過去幾年都贏過比賽。」奧蘇利雲賽後坦言，即使自己首節領先6：2，之後更擴大優勢至 9：4，但在最後一節比賽當日早上，就訂好了回家的機票。

的確，希堅斯並未因落後而放棄比賽，在第二節尾段連追三局至7：9，為反勝埋下伏筆。

兩位合共年齡剛好100歲的傳奇再次演經典對決。（Getty Images）

進入關鍵的最後階段，希堅斯甫開局俟連取三局反超前10：9，隨後雙方各贏兩局，希堅斯以12：11先取得賽點。儘管「火箭」在第24局頂住壓力打出一棒81度，將比賽拖入決勝局，但在最後一局的防守大戰中，奧蘇利雲進攻紅球失手，希堅斯一槌定音以13：12險勝晉級。

綜合全場比賽，希堅斯打出三棒破百與六棒50+，他賽後說：「關鍵在於永不放棄。落後2：6的時候，我對家人說我必須贏下接下來的兩節比賽。我當時沒有任何消極的想法。」

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次圈其他比賽，伊朗名將華菲爾（Hossein Vafaei）爆冷以13：12擊敗卓林普（Judd Trump）；中國新星吳宜澤以13：11擊敗沙比（Mark Selby）；「中國打吡」衛冕的趙心童勝丁俊暉；尼爾羅拔臣（Neil Robertson）、梅菲（Shaun Murphy）、馬克艾倫（Mark Allen）、鶴健士（Barry Hawkins）亦取勝晉級8強。