奧蘇利雲「波樓」拍檔　8600萬沽淺水灣豪宅微蝕半球　二按借千萬

豪宅市場有名人沽貨個案。英國桌球天王奧蘇利雲觀塘桌球館生意拍檔鍾躍龍，新近以8,600萬元蝕沽淺水灣道怡峰兩房，持貨約9年轉手帳面微蝕約50萬元。翻查資料指，鍾躍龍曾在2025年2月向財務機構二按借貸1,000萬元。



據資料指，是次成交為淺水灣道67號怡峰9樓A室，實用面積1,939平方呎，屬兩房間隔，在3月初以8,600萬元沽出，呎價約44,352元，至於新買家姓蕭。

2017年8650萬入市 2025年2月二按借貸1000萬

據悉，原業主為鍾躍龍（CHUNG YIU LUNG JOHNNY），在2017年12月以8,650萬元購入，亦曾將單位先後抵押至銀行及其他財務機構進行借貸，當中最大一筆為在2025年2月，向一家財務機構進行二按借貸1,000萬元。是次轉手持貨約9年，帳面蝕讓約50萬元，單位期內貶值0.58%離場。

淺水灣怡峰。(代理相片)

夥英國桌球天王奧蘇利雲觀塘開新桌球館

翻查資料顯示，鍾躍龍與英國桌球天王、7屆世界冠軍「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）在 2024年11月以「JJ Snooker Limited」 公司名義夾份在觀塘開設新桌球館「JJ8 香港中八 - 桌球俱樂部 」，其中鍾躍龍任大股東，佔股85%，奧蘇利雲在公司佔股15%。

而事實上，鍾躍龍亦擔任七間公司的董事，業務涵蓋外勞人力資源、體育及娛樂等。

英國桌球天王、7屆世界冠軍「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）。（資料圖片／路透社）

↓↓「JJ8 香港中八 - 桌球俱樂部 」↓↓