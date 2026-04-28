羽毛球湯優盃｜國羽男女隊雙雙提前出線　石宇奇身體不適缺席本輪

昨日（27日）的2026年湯姆斯盃（Thomas Cup）暨優霸盃（Uber Cup），中國男隊在主力單打石宇奇身體不適退賽下，以4：1戰勝加拿大；中國女隊則在小組賽第三輪夜場比賽中鏖戰至次日凌晨近1時，以5：0擊敗印度。



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當天，石宇奇在提交出場名單後出現腸胃不適。根據賽事規則，雙方在交換出場名單後不得更改陣容。綜合考慮身體恢復及後續比賽，石宇奇決定退出本場比賽，加拿大隊先得一分。

隨後中國「一雙」梁偉鏗／王昶以2：0勝出，將總場數打和。（Getty Images）

湯姆斯盃中國隊VS加拿大隊比賽精華：

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隨後出場的中國男組合梁偉鏗/王昶在首局與對手激戰至24：22險勝，第二局以21：14勝出，將大比分扳平。第二單打李詩灃狀態穩定，以23：21及21：10擊敗加拿大隊的楊燦。此後，何濟霆／任翔宇和翁泓陽均直落兩局取勝，中國隊4：1獲勝。

其他幾場湯姆斯盃比賽，韓國以3：2力克中華台北，日本以5：0輕取英國，印度以5：0戰勝澳洲，馬來西亞以4：1擊敗芬蘭。中國將於明日（29日）與印度隊合演小組賽最後一輪，爭奪小組首名。

國羽「一單」王祉怡經過78分鐘苦戰，以2：1力克仙杜贏得首場。（Getty Images）

優霸盃中國隊VS印度隊比賽精華：

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優霸盃第三輪小組賽，已提前出線的中國與印度展開一場「深夜大戰」。國羽第一女單王祉怡苦戰78分鐘，以2：1力克仙杜（Sindhu P. V.）；劉聖書/譚寧和陳雨菲直落兩局獲勝；羅徐敏/張殊賢和徐文婧均以2：1擊敗對手，中國隊最終以5：0完勝。

另外三場優霸盃小組中，日本以4：1戰勝馬來西亞；丹麥以4：1擊敗烏克蘭；土耳其以5：0挫南非。