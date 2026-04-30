C朗頂入生涯第970球助艾納斯勝強敵　有望奪加盟沙特聯後首個冠軍

【沙特聯】C朗拿度（Cristiano Ronaldo）加盟沙特球會艾納斯以來的第一個冠軍在向他招手，在周四（30日）凌晨的沙特聯賽強隊碰頭中，榜首艾納斯以2：0完勝新科亞冠兩連冠得主吉達艾阿里，C朗拿度取得職業生涯第970個入球。艾納斯取得正式比賽20連勝，其中包括沙特聯16連勝。



在多賽一輪的情況下把沙特聯排名第二的希拉爾甩開8分。艾納斯還剩4輪聯賽，希拉爾還剩5輪，沙特聯第32輪還有艾納斯主場迎戰希拉爾的天王山之戰。

沙特聯榜首艾納斯以2：0完勝亞冠兩連冠得主吉達艾阿里。（Getty Images）

沙特聯艾納斯2：0吉達艾阿里比賽精華：

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吉達艾阿里在4月26日剛踢完亞冠精英盃決賽，經過加時賽擊敗日本町田澤維亞之後成功衛冕。艾納斯上一場比賽是4月22日的亞冠二準決賽，以5：1大勝多哈艾阿里。

因此，當沙特聯榜首迎戰沙特聯排名第三的球隊時，艾納斯體能更有優勢，對本場比賽備戰更充分。吉達艾阿里還沒有從衛冕亞冠精英盃冠軍的狂喜中走出來，馬列斯（Riyad Mahrez）和艾雲東尼（Ivan Toney）領銜的進攻組合今場不夠鋭利，亞冠精英盃冠軍在場上顯得後勁不足。

比賽僵局在第76分鐘才被打破，祖奧菲歷斯（Joao Felix）開出角球，C朗拿度在前點躍起頭鎚頂進遠角。C朗拿度取得職業生涯第970個入球，他狂奔向為自己助攻的葡萄牙小弟祖奧菲歷斯。第90分鐘，艾納斯再次把握住角球機會，吉達艾阿里防守角球時解圍不遠，京士利高文（Kingsley Coman）凌空抽射為艾納斯鎖定勝局。

C朗拿度頭鎚破門取得職業生涯第970個入球。（Getty Images）

C朗拿度頭鎚破門後興奮慶祝：

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自從2023年1月加盟艾納斯以來，C朗拿度在球會層面沒有奪得過任何正式比賽冠軍。去年夏天，艾納斯為C朗拿度引進兩位當打之年的球星祖奧菲歷斯和京士利高文，使得C朗拿度如虎添翼。祖奧菲歷斯傳射俱佳，法國邊鋒京士利高文雖然不是高產得分手，但可以充當前場潤滑劑，而且善於進關鍵球。在六年前的歐聯決賽中，就是京士利高文攻破老東家巴黎聖日耳門，幫助拜仁慕尼黑以1：0捧起歐聯冠軍獎盃。

C朗拿度賽後在場邊接受採訪，不遠處的吉達艾阿里球迷大喊：「我們有兩個亞冠冠軍，你有什麼？」C朗拿度笑了，他在沙特賽場以及亞冠賽場確實沒有冠軍，但這位超級巨星有輝煌的過去，他伸出五個手指回應道：

我有五個歐聯冠軍。

2017/18賽季，皇馬連續3屆成為歐聯冠軍，亦是C朗拿度的第5度奪冠。（Getty Images）

早在2007/08賽季，C朗拿度就幫助曼聯奪得歐聯冠軍。2013/14賽季，C朗拿度幫助皇家馬德里時隔12年再奪歐聯冠軍。2015/16賽季到2017/18賽季，C朗拿度又幫助皇馬實現史無前例的歐聯三連冠。