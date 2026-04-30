桌球世錦賽｜衛冕冠軍趙心童不敵梅菲止步8強　吳宜澤闖入準決賽

2026年桌球世錦賽周三（29日）結束了八強戰。衛冕冠軍趙心童以10：13不敵英格蘭名將梅菲（Shaun Murphy），無緣四強；吳宜澤則以13：8戰勝伊朗名將華菲爾（Hossein Vafaei），職業生涯首次晉級世錦賽準決賽。



作為本屆賽事的衛冕冠軍，趙心童肩負着打破「克魯斯堡魔咒」的期待——自1977年世錦賽移至克魯斯堡劇院（Crucible Theatre）舉辦以來，還沒有首次奪冠的球員能夠在次年成功衛冕。前兩個階段比賽結束後，趙心童與2005年世錦賽冠軍梅菲戰成8：8平手。

衛冕冠軍趙心童以10：13不敵英格蘭名將梅菲。（Getty Images）

趙心童10：13不敵梅菲比賽精華：

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決勝階段開始後，梅菲率先發力，贏下5局比賽中的4局，以12：9率先拿到賽點。面對被動局面，趙心童憑藉單棒81度將比賽拖入第23局。但關鍵時刻，梅菲進攻依舊犀利，最終獲勝晉級。

梅菲賽後表示，他拿出了最好的狀態擊敗了一名他非常欣賞的偉大球員。趙心童則表示，梅菲本場比賽幾乎打出了「完美桌球」，「配得上這場勝利」。他還說，

自己整個賽季都承受巨大壓力，現在可以釋然了。

另一場比賽中，22歲的中國新星吳宜澤繼續刷新個人最好成績。面對伊朗名將華菲爾，首次征戰世錦賽八強戰的吳宜澤表現沉穩。雙方首階段戰成4：4平手，吳宜澤在第二階段逐漸掌控比賽節奏，以10：6領先。

吳宜澤則以13：8戰勝伊朗名將華菲爾。（Getty Images）

吳宜澤13：8戰勝華菲爾比賽精華：

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第三階段，吳宜澤先後打出單棒75度和精彩的一棒135度，以12：8獲得賽點，最終成功晉級四強。

另外兩場八強戰中，麥克艾倫（Mark Allen）以13：11戰勝了鶴健士（Barry Hawkins）；50歲的老將希堅斯（John Higgins）以13：10淘汰尼爾羅拔臣（Neil Robertson）。

準決賽中，吳宜澤將面對麥克艾倫；梅菲將與希堅斯交手。