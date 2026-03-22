桌球︱「一哥」卓林普受伊朗戰事影響失家園　暫居泰國訓練

桌球世界排名第一的卓林普（Judd Trump）在中國江西玉山出戰世界桌球公開賽4強止步，他受訪時分享，伊朗戰事令他目前失去家園，暫時要改到泰國訓練，重返杜拜機會渺茫，目前尚未知道未到要搬到什麼地方居住。



世界排名第一的卓林普（Judd Trump）在世界桌球公開賽4強止步。（Getty Images）

2024年底成為「香港人」 放棄英國改以杜拜為基地

卓林普與奧蘇利雲一樣，2024年經優秀人才入境計劃獲得香港居民資格，他同時亦擁有阿聯酋居民身份，2025年1月告別家鄉英國，改以阿聯酋為訓練基地，主要在杜拜和香港兩邊走。

然而伊朗與美國和以色列開戰，同屬區內的阿聯酋受到波及，據報當地城市住宅受到攔截導彈的碎片擊中，杜拜國際機場亦受一定程度破壞。到玉山出戰世界桌球公開賽的卓林普表示，目前與弟弟Jack暫時要離開杜拜，「於是我們前往泰國，但目前尚未有定案。」

卓林普（Judd Trump）離開杜拜後，目前尚未知要到哪裏定居。（Getty Images）

受中東局勢影響離開杜拜 暫居曼谷訓練

卓林普稱，「我不認為能夠返回（杜拜），否則有機會滯留當地。現正尋找其他居住地點，目前我以曼谷為基地，那裏有一些不錯的訓練設施，亦獲得很好的照顧。」卓林普聘用弟弟Jack為訓練拍檔，二人在杜拜同住，「我弟弟在杜拜曾滯留一陣子，情況並不理想，幸好他現在已離開。我目前在泰國訓練，盡量跟平常一樣努力。」

突然間失去家園，卓林普接受英國傳媒訪問時稱，盡量在困境中做到最好，「我實在不知道將會去哪裏居住，每天的情況都不一樣，過去數星期住在酒店。」他坦言，「不能住在家中感覺當然不太好，亦不知道要做什麼事……因此離開球桌之後，只能盡量保持樂觀。」

去到桌球球季尾聲，最重要的比賽僅餘4月的世錦賽，這項盛事每年在英國謝菲爾斯上演，不過卓林普無意提早返回祖家，「我在英國的時間相當有限，所以（新的居住地）不會是英國，可能會是曼谷。」他同時不諱言，今次賽事在中國舉行，身處鄰近泰國很方便，不過當要回到英國出戰下一個賽事和世錦賽，便會變得困難，「到時我也不知道會身處哪裏。」