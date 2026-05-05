英超｜曼城逼和愛華頓失分　下半場連環失守　哥帥認爭標更被動

英超冠軍之爭再起微妙變化，曼城周一（4日）深夜作客愛華頓，憑謝利美杜古（Jeremy Doku）先開紀錄，換邊後經歷混沌，下半場中段13分鐘連失3球，幸好夏蘭特末段建功，加上杜古補時再轟世界波，梅開二度「救世」，曼城力保1分，踢少阿仙奴一輪落後5分，主帥哥迪奧拿坦認爭標主動權已不在他們手上。



（Getty Images）

曼城今輪作客愛華頓，阿仙奴早前輕取富咸，「藍月亮」必須全取3分。曼城上半場末段打破僵局，謝利美杜古禁區內推橫左腳勁射破網，半場領先1：0。

換邊後畫風突變，曼城守將馬克古希（Marc Guehi）後防誤傳，泰亞路巴利（Thierno Barry）68分鐘把握機會建功，5分鐘後積克奧拜恩（Jake O'Brien）接應頭槌破網，加上泰亞路巴利近門得手，曼城經歷黑暗13分鐘，連失3球。由領先變落後的曼城，夏蘭特回敬一球單刀，杜古補時階段推大位右腳勁射，彷彿上半場入球的翻版，再度射破比克福特的十指關。

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曼城驚險和波取得1分，以71分排次席，踢少一場但落後榜首的阿仙奴5分，爭標形勢更加被動。「有分總好過無分，當然贏波就最好。」曼城主帥哥迪奧拿賽後坦言，並承認爭標形勢不佳，「原本我們與阿仙奴機會均等，如今（爭標）主動權已不在我們手中。」

阿仙奴未來三輪先後對韋斯咸﹑般尼及水晶宮；曼城則要鬥賓福特﹑水晶宮﹑般尼茅夫及阿士東維拉，「兵工廠」的賽程相對輕鬆，只要三輪全勝，即可相隔22年再稱霸英超。

從領先到驚險追平，哥帥指愛華頓下半場提升表現，他們踢得十分進取，而球員似乎未能跟得上，最終只能取得1分而回，但球隊表現依然不錯。