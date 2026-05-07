歐聯4強｜尼維斯爭議手球　球證堅定不判12碼　原來球例這樣寫

巴黎聖日耳門（PSG）於歐聯4強次回合作客以1：1賽和拜仁慕尼黑，總比數以6：5驚險晉級，決賽面對阿仙奴，力爭衛冕。今仗其中一個爭議是，上半場PSG中場祖奧尼維斯禁區內明顯犯下手球，但球證Joao Pedro Silva Pinheiro沒有吹罰，更沒有VAR覆檢，拜仁職球員乃至球迷都對判決非常震驚；不過，根據球例，這一球沒有判錯。



當時拜仁攻門不果，PSG域天奴在禁區內大腳解圍，皮球卻「省」中隊友尼維斯的左臂，慢鏡看來，尼維斯是因為皮球飛過來而順勢轉身，手臂也自然地向外揮，結果給皮球打中；不過球證示意比賽繼續，而拜仁一眾球員立即上前圍着投訴，但球證態度堅決，沒有判罰。

祖奧尼維斯在禁區內被隊友省中手部。（影片截圖）

球證未有判罰12碼，拜仁球員群起投訴。（Getty Images）

這一球令人聯想起首回合，PSG前鋒奧士文尼迪比利傳中時，皮球同樣是「省」中轉身避波的拜仁守將戴維斯的手臂，但當時球證卻判罰12碼。如果拜仁今仗獲得12碼並追平，整個戰局可能不一樣。

然而，今仗球證Pinheiro並非「黑哨」或眼殘，而是依據球例來判決。原來球例列明，如果球員犯手球而出球的是隊友的話，而且不是故意為之，是可以豁免犯規的。這一球是域天奴大腳解圍，所以屬隊友出球；其二是尼維斯是避波時轉身無意打中皮球，所以球證視為非蓄意，也屬無可厚非。

另一個條件是，皮球是否飛向球門，有否機會構成入球，如是，就算出球的是隊友，也可以判罰手球；不過，域天奴是向外解圍，皮球不是飛向己方球門，所以手球也不能成立。

（Getty Images）

判決沒問題，但此球例本身仍惹爭議。前利物浦守將禾諾克便說：「這項裁決讓人措手不及，我之前便完全不知道有這條例。」前布力般流浪前鋒瑟頓亦說：「我不想批評（這條）手球規則，但這確實非常愚蠢。」

拜仁隊長紐亞卻沒有將失利歸咎於未判罰12碼，卻承認己方的不足，「我覺得我們今天進攻時缺乏那種殺手本能。你看看PSG，他們簡直是殺手，例如在首回合取得的那5個入球，這正是我們今天所需要的。」他認為，球隊離決賽很近了，可是最終未能拿下勝利。已提早稱霸德甲的拜仁，雖然於歐聯4強止步，但他們還要應付對史特加的德國盃決賽，力爭成為雙冠王。