法甲｜PSG聯賽冠軍在望　28歲前鋒奧士文尼迪比利蟬聯最佳球員

【法甲】巴黎聖日耳門的奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）今季帶領球會逼近第14座聯賽冠軍獎盃並闖入歐聯決賽後，周一（11日）蟬聯法甲年度最佳球員獎。



現年28歲的奧士文尼迪比利成為歷史上第五名連續兩年獲此殊榮的球員，上一名達到這一成就的是2014年的伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）。奧士文尼迪比利是在去年接替麥巴比（Kylian Mbappe）獲得這座獎項，後者在轉投皇家馬德里之前曾連續五次獲獎。

【法甲】奧士文尼迪比利在法甲聯賽中僅首發九場，累計出場960分鐘，仍貢獻10個進球和六次助攻。（Getty Images）

巴黎聖日耳門前鋒奧士文尼迪比利本季場上表現：

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奧士文尼迪比利說：

這是一個個人獎項，但我所獲得的所有個人榮譽都要歸功於這支團隊。

儘管本賽季備受傷病困擾，這名前鋒依然蟬聯這一榮譽。他在法甲聯賽中僅首發九場，累計出場960分鐘；相比之下，他上賽季首發20場，出場時間達1736分鐘。儘管出場時間大幅減少，奧士文尼迪比利仍貢獻10個進球和六次助攻，他去年貢獻21球和8次助攻。

PSG在上周末以1：0擊敗比斯特後，基本又鎖定一座法甲冠軍獎盃，目前他們領先最接近的對手朗斯六分。在聯賽僅剩兩輪的情況下，安歷基（Luis Enrique）執教的球隊還擁有巨大的得失球優勢。

巴黎聖日耳門主帥安歷基。（Getty Images）

如果PSG在周三（13日）作客對排名第二的朗斯保持不敗，就將正式加冕法甲五連冠，這也是他們過去14年內的第12個聯賽冠軍。

此外，大巴黎在歐聯準決賽以總比數6：5險勝拜仁慕尼黑後，正積極備戰本月晚些時候與阿仙奴的決戰。

在其他獎項方面，奧士文尼迪比利的隊友杜爾（Desire Doue）榮膺最佳年輕球員獎；薩奇（Pierre Sage）將朗斯打造為PSG本賽季的聯賽最強挑戰者後，獲封年度最佳教練。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】