英超｜外媒：哥迪奧拿季尾離任　傳曼城與馬列斯卡達口頭協議

BBC、ESPN及Sky Sports等多家傳媒報道，曼城領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）將在今季結束後正式離任。



英超將於周日（24日）煞科，阿仙奴與曼城在爭冠路上最後衝刺，曼城少賽一場下落後阿仙奴5分，若今晚（19日）深夜無法作客擊敗正在爭取歐聯席位的般尼茅夫，便肯定與冠軍無緣。

大戰當前，曼城卻傳出哥迪奧拿季後離隊，雖然會方未有證實，但多間權威傳媒及著名轉會專家羅曼奴（Fabrizio Romano）均報道相關消息。

哥迪奧拿或在今季結束後離任曼城主帥。（Getty Images）

哥迪奧拿與曼城的合約直到2027年夏天才屆滿。他上周率隊奪得足總盃，賽後仍否認離任，一日之後卻風向大變。據悉曼城已埋手準備哥帥離任事宜，會方還計劃將擴建後的北看台以哥帥的名字來命名。

哥迪奧拿剛剛率隊奪得足總盃冠軍。（Getty Images）

轉會專家羅曼奴今日下午（19日）爆料，哥迪奧拿前助手馬列斯卡（Enzo Maresca）與曼城達成口頭協議，雙方將簽下一份為期三年的合約。

轉會專家羅曼奴發文稱曼城與馬列斯卡已達口頭協議。（X@FabrizioRomano）

哥迪奧拿自2016年夏天接掌曼城帥印以來，奪得多項錦標，包括六座英超冠軍、一座歐聯冠軍、三座足總盃冠軍及五座聯賽盃冠軍，更曾寫下單季100分的英超神話，2023年亦成就了歷史性的「五冠王」，是球會公認的史上最偉大教練之一。