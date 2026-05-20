法網外圍賽｜黃澤林距離主賽圈只差一步　轟15 Ace球再過一關

繼日前險勝英國球手比利哈里斯（Billy Harris）後，香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）今晚（20日）再出戰，在法國網球公開賽外圍賽第二圈，鬥捷克的哥拿（Zdenek Kolar），結果Coleman以7：5、2：6、6：1擊敗對手，與首闖主賽圈只差一步。



黃澤林在法網外圍賽第一圈，激戰逾兩個半小時過關，與捷克球手哥拿爭晉級。Coleman首盤與對手一直互保發球局，盤末把握破發機會，以7：5先下一城。黃澤林第二盤首個發球局失守，其後苦無追平機會，以2：6遭追成平手。

即使是外圍賽，場邊仍有不少球迷支持黃澤林，當中包括女朋友陳康堤與父親陳奕迅。Coleman第三盤重整旗鼓，哥拿不斷在他的發球局施壓，多次面對破發分，Coleman逐一瓦解，幾經辛苦保住發球局，隨後乘勢追擊，再破哥拿的發球局。Coleman自己的發球局再遇破發危機，他即連取4分，穩住優勢。黃澤林第二次破發，一口氣連取5局，Coleman最後以一球Ace球奠勝，全場開出15個Ace球，力戰三盤過關。

黃澤林與法網主賽圈只差一步，外圍賽最後一場將與玻利維亞球手柏度安捷奴（Juan Carlos Prado Angelo）爭晉級。