法網｜張瑋桓受幸運之神眷顧首戰女雙　激戰三盤晉次圈

撰文：趙子晉
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黃澤林（Coleman Wong）早前在法國網球公開賽登場後，另一港將張瑋桓（Eudice Chong）亦首度在這項紅土大滿貫亮相，偕斯洛文尼亞球手艾查域（Veronika Erjavec）出戰女雙，首圈激戰三盤晉級，再締歷史。

網球｜張瑋桓揚威摩洛哥　夥拍比利時球手稱霸雙打　成香港第一人

張瑋桓上周揚威摩洛哥公開賽，成為香港第一人捧起WTA女雙錦標，Eudice同時受幸運之神眷顧，「大威」維納絲威廉絲（Venus Williams）原定與拍檔戰女雙，賽前突然退賽，張瑋桓與斯洛文尼亞球手艾查域補上參賽。

張瑋桓今次的拍檔艾查域，剛剛在女單首圈爆冷擊敗列巴堅娜（Elena Rybakina），周四（28日）夥張瑋桓戰女雙，與加藤未唯／奧莫絲（Giuliana Olmos）這對日本墨西哥組合對碰。

張瑋桓與拍檔首盤末段兩破對手發球局，以6：3領先，第二盤中段雙方互破發球局，張瑋桓／艾查域全盤三度失守，以2：6遭扳回一城。大滿貫雙打決勝盤非以「搶十」形式，張瑋桓／艾查域曾經領先4：1，其後連失兩個發球局被追平5：5，幸好在關鍵時刻再破發，以7：5拿下決勝盤，激戰1小時50分鐘勝出，晉級次圈，成為40年來首位在法網女雙贏波的香港球手。

張瑋桓的女雙拍檔艾查域。（Getty Images）
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