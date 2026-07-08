2026世界盃16強已全部完成，美斯領阿根廷辛苦戰勝埃及，8強對手是瑞士，並且會在周日（12日）早上9時開波，大家不用捱眼瞓。同在下線的另一場8強會是矚目的英格蘭大戰挪威。夏蘭特（Erling Haaland，又譯：哈蘭德）率挪威爆冷擊敗巴西，英格蘭亦在哈利卡尼（Harry Kane）領軍下力克東道主墨西哥，兩軍8強對戰，當世兩大神鋒只能活一個。

上線方面，法國會硬撼摩洛哥，重演上屆準決賽戲碼，另一場是歐洲冠軍西班牙對比利時。英格蘭對挪威、法國對摩洛哥兩場8強大戰，均在VIU 99台有免費電視直播。

以下一起看看8強各場戲碼及預計4強、決賽形勢，並附上每日直播賽程。



世界盃2026｜8強／4強／決賽走線圖

截至香港時間7月8日 07:15。（01美術製圖）

世界盃2026直播賽程／賽果︱16強



7月5日

加拿大 0：3 摩洛哥

法國 1：0 巴拉圭



7月6日

巴西 1：2 挪威

墨西哥 2：3 英格蘭



7月7日

西班牙 1：0 葡萄牙

美國 1：4 比利時



7月8日

阿根廷 3：2 埃及

瑞士 0：0 哥倫比亞（互射十二碼瑞士勝4：3）



挪威淘汰巴西，夏蘭特梅開二度。（路透社）

英格蘭與墨西哥上演驚心動魄一戰。（路透社）

世界盃2026直播賽程︱8強



7月10日

法國 Vs 摩洛哥｜凌晨 04:00 ＊VIU 99台、Now 618/616台



7月11日

西班牙 Vs 比利時｜凌晨 03:00 Now 618/616台



7月12日

英格蘭 Vs 挪威｜凌晨 05:00 ＊VIU 99台、Now 618/616台

阿根廷 Vs 瑞士｜早上 09:00 Now 618/616台



＊免費直播



美斯領阿根廷再過一關（路透社）

世界盃2026直播賽程︱4強、季軍戰及決賽



7月15日︱4強

法國/摩洛哥 Vs 西班牙/比利時｜凌晨 03:00 ＊VIU 99台、Now 618/616台



7月16日︱4強

英格蘭/挪威 Vs 阿根廷/瑞士｜凌晨 03:00 ＊VIU 99台、Now 618/616台



7月19日︱季軍戰

凌晨 05:00 ＊VIU 99台、Now 618/616台



7月20日︱冠軍戰

凌晨 03:00 ＊VIU 99台、Now 618/616台



＊免費直播



世界盃2026︱8強/4強/決賽走線形勢：

上線方面，非洲餘下唯一代表摩洛哥，被法國、西班牙和比利時3支歐洲強隊包圍，上屆法國在4強以2：0擊敗這支黑馬球隊，今屆麥巴比、迪比利和奧利斯全部大勇下，再次被看好；西班牙對比利時，整體而言歐洲冠軍西班牙稍為秤先，但兩年前在歐國盃表演出色的一班小將今次的表現完全不及當時勇銳，不過無論哪隊過關，4強大機率面對法國，出線入決賽均有難度。

下線就是美斯帶領的阿根廷，被英格蘭、挪威、瑞士3支歐洲球隊圍攻。阿根廷8強對瑞士，再過關正路不是問題，4強遇上挪威對英格蘭一戰的勝方，相信又會是場經典大戰。

如果麥巴比、美斯分別領法國和阿根廷連過兩關，便會重演上屆的決賽戲碼。3年半前在卡塔爾那場史詩式的3：3大戰至今讓人回味，今屆會否重演一次？

世界盃2026︱8強戲碼：

世界盃2026｜摩洛哥隊長夏基美。（路透社）

1. 法國 VS 摩洛哥 夏基美領軍挑戰PSG新舊隊友

法國隊16強戰勝巴拉圭的「功夫足球」+矇查查球證，辛苦再過一關，來到8強，對手是更加不易應付的摩洛哥，亦是上屆4強的翻版。

摩洛哥上屆在淘汰賽先後擊敗西班牙和葡萄牙，正是在準決賽不敵法國，終獲殿軍。今屆他們延續黑馬本色，分組賽激戰巴西言和，表現較對方更勝一籌，32強互射十二碼氣走荷蘭，16強3球輕取加拿大，攻守兼備的隊長夏基美狀態一流，他目前效力巴黎聖日耳門，與法國陣中的迪比利、巴高拿、杜伊等均為隊友，昔日亦曾跟麥巴比共事。此外，摩洛哥天才中場小將保亞迪（Ayyoub Bouaddi）和伊沙迪奧普（Issa Diop）都是今年才由法國轉籍，法國面對這班「最熟悉的陌生人」，必有一番惡鬥。

法國對摩洛哥是上屆4強的翻版，麥巴比與夏基美這對老友再次對戰。（Getty Images）

法國5戰累積14個入球，是今屆攻力最強一隊，單是麥巴比一人已入7球，奧士文尼迪比利亦有4球進帳，奧利斯雖未有有球，但有冠絕決賽周的5個助攻。

世界盃2026直播

8強︱法國 Vs 摩洛哥｜7.10 凌晨 04:00 ＊VIU 99台、Now 618/616台

＊免費直播



耶馬與西班牙晉身8強。（路透社）

盧卡古在比利時對美國後備上陣有波入。（路透社）

2. 西班牙 VS 比利時 洛迪重遇迪布尼 曼城舊隊友對決

西班牙在「雙牙大戰」靠美連奴後備上陣的入球1：0小勝葡萄牙，這支2010年冠軍球隊失意3屆，終再入8強。兩年前，年僅16歲的耶馬光芒四射領西班牙贏得歐洲國家盃，令人十分期待他今夏初戰世界盃的表現，可惜因剛傷癒尚未回復最佳狀態。來到關鍵時刻，能否及時回勇？

2026世界盃8強︱迪布尼領比利時大戰曼城舊隊友洛迪與西班牙。（路透社）

比利時16強4：1大勝名符其實動用「TRUMP CARD」、讓巴洛根「暫緩」停賽令的美國，中場大將奇雲迪布尼並未上陣，獲得休息機會，盧卡古後備上陣取得入球。對手頻頻犯錯下贏得輕鬆，8強硬撼西班牙肯定難踢得多。35歲的迪布尼去年夏天才離開曼城，今場他會跟藍月亮舊隊友洛迪火拚，獲充分休息下，這位中場大師能否再施展神奇魔法？

世界盃2026直播



8強︱西班牙 Vs 比利時︱7.11 凌晨 03:00 Now 618/616台



世界盃2026｜卡尼與夏蘭特8強交鋒。（路透社）

3. 英格蘭 VS 挪威 夏蘭特卡尼神鋒大激鬥

英格蘭克服海拔2240米的墨西哥「地獄主場」，10人應戰下出線，8強會遇上夏蘭特和奧迪加特兩大英超球星帶領的挪威。夏蘭特5仗入7球，射手榜追上美斯和麥巴比，而卡尼亦已入6球，兩大射手均狀態火熱。而夏蘭特和奧迪加特亦會分別遇上所屬球會曼城、阿仙奴的一班隊友，雙方均非常熟悉對方，各為其主力爭出線。

缺陣主力︱停賽：昆沙／英格蘭︱受傷：佐敦軒達臣

世界盃2026直播



8強︱英格蘭 Vs 挪威︱7.12 凌晨 05:00 ＊VIU 99台、Now 618/616台

＊免費直播



世界盃2026｜美斯今屆再次光芒四射。（路透社）

4. 阿根廷 Vs 瑞士 美斯能否領阿根廷再過一關

美斯歷盡艱辛才領阿根廷在16強反勝埃及，8強終於遇上另一支歐洲球隊瑞士。刷新世界盃入球和助攻紀錄的美斯，能否繼上屆後再次晉身決賽周最後階段？比賽在周日早上黃金時段直播，各位球迷可以一邊食早餐，一邊與家人一起欣賞美斯的表演。

世界盃2026直播



8強︱阿根廷 Vs 瑞士｜7.12 早上 09:00 Now 618/616台



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