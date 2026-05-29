洛杉磯奧運2028｜殘奧日程公布　多達560小項　攀登首次亮相

2028年洛杉磯殘奧會組委會27日公布競賽日程。本屆殘奧會將設560個小項，為1988年殘奧會以來小項最多的一屆，殘疾人攀登將首次亮相殘奧會。



洛杉磯殘奧會將於2028年8月15日至27日舉行，共設23個大項。據組委會介紹，比賽將在洛杉磯地區的近20個場館和7個競賽區域舉行。所有場館均位於35英里（約合56.3公里）的半徑範圍內，以打造更緊湊、更便利的賽事體驗。

洛杉磯殘奧會賽程表。（洛杉磯奧委會官網）

本屆殘奧會將迎來多個歷史性變化。殘疾人攀登將在洛杉磯首次亮相殘奧會，比賽將於8月24日至27日舉行，共設8個小項，男、女各4項。此外，殘疾人乒乓球、殘疾人鐵人三項和殘疾人游泳也將新增小項。

洛杉磯殘奧會還將成為首屆在開幕式前就開始比賽的殘奧會。輪椅橄欖球將於開幕式前兩天開賽，硬地滾球將於開幕式前一天開賽。但組委會表示，開幕式前不會有運動員被淘汰。

賽事最後階段將迎來密集決賽。2028年8月26日被稱為「超級星期六」，當天將進行15個決賽單元，在殘疾人射箭、殘疾人羽毛球、殘疾人攀登、殘疾人游泳、輪椅籃球、坐式排球等12個大項中決出超過50枚金牌。

圖為2024年9月10日，代表出戰巴黎殘奧的港隊成員凱旋而歸，文化體育及旅遊局局長楊潤雄接機及道賀。（楊潤雄Facebook圖片）

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